Peter Lamelas reavivó la hipótesis de una visita de Donald Trump a la Argentina de su “amigo Milei”

En un evento convocado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham) para dar la bienvenida formal al nuevo embajador norteamericano, Peter Lamelas, volvió a tomar fuerza la posibilidad de una visita de Donald Trump al país para reunirse con Javier Milei. El diplomático aseguró públicamente que trabaja para concretar el viaje por pedido directo del presidente de Estados Unidos.

El encuentro tuvo una marcada presencia del Gobierno nacional. Asistieron el jefe de Gabinete Manuel Adorni; el canciller Pablo Quirno; el asesor presidencial Santiago Caputo; el ministro de Salud, Mario Lugones; el viceministro de Economía, José Luis Daza; el ministro del Interior, Diego Santilli; el secretario de Energía y Minería, Daniel González; y también hubo una breve aparición del ministro de Economía, Luis Caputo. Del ámbito legislativo se destacó el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo.

También participaron figuras centrales del sector privado. Entre ellas, la presidenta de AmCham y CEO de Aconcagua Energía Generación, Mariana Schoua; el CEO de la cámara, Alejandro Díaz; el titular local de JP Morgan, Facundo Gomez Minujín; además de referentes de empresas estadounidenses y líderes empresariales nacionales.

En su discurso, Peter Lamelas —quien asumió su rol diplomático hace poco más de un mes— combinó definiciones políticas, económicas y personales. Contó que ya había visitado la Argentina como turista en otras oportunidades y que ahora llega con un mandato claro: “El presidente Trump me pidió explícitamente ayudar a su amigo Javier Milei”, afirmó ante funcionarios y empresarios. También dijo que mantiene “línea directa” con el mandatario estadounidense para consultas y respaldo, y que su misión es “acompañar al gobierno argentino y apoyar a las compañías estadounidenses que invierten en el país”.

En varios tramos de su intervención, el embajador dejó claro que el apoyo de Washington no será solo simbólico. “Voy a trabajar para gestionar una visita del presidente Donald Trump a la Argentina”, aseguró. Y agregó que Estados Unidos “respaldará a los pueblos y a las compañías argentinas” en esta nueva etapa del vínculo bilateral.

Peter Lamelas también trazó una mirada sobre la situación económica local y el rumbo del Gobierno. Señaló que la administración Milei “comprende la importancia del capitalismo, los mercados y el rol de los negocios”, y que apoyar a las empresas es fundamental para generar empleo y crecimiento. Consideró que el país “tiene la oportunidad de ser grande otra vez, como hace 80 años”.

Respecto de las relaciones bilaterales, destacó el reciente acuerdo comercial firmado entre ambas naciones y admitió que Estados Unidos “no prestó atención a la Argentina durante décadas”, pero ahora sí, por su importancia regional. Una Argentina fuerte, dijo, “contribuye a estabilizar la región”.

Sobre el final, Peter Lamelas dejó un mensaje de expectativas y advertencia: “Estados Unidos necesita que Argentina crezca y prospere. Este Gobierno tiene dos años para demostrar avances. No queremos regresar al pasado; queremos avanzar”.