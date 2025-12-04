El FMI volvió a presionar para que la Argentina cumpla la meta de reservas y defina un esquema cambiario consistente

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que el Gobierno debe avanzar en un marco cambiario y monetario “coherente” y advirtió que la meta de acumulación de reservas comprometida para este año luce “desafiante”. Así lo señaló la portavoz del organismo, Julie Kozack, durante una conferencia de prensa en Washington transmitida de manera virtual.

Kozack confirmó además que en los próximos días arribará al país una misión técnica que iniciará la evaluación preliminar de la auditoría que se realizará después de diciembre y que desembocará en la revisión formal prevista para enero.

“La política monetaria y cambiaria tendrá que realizar aportes más ambiciosos para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks y facilitará el acceso a los mercados”, sostuvo la vocera, quien instó al Gobierno a aprovechar “la ventana de oportunidad” para ordenar el esquema macroeconómico.

La funcionaria señaló que, pese a las dificultades, el organismo considera indispensable que el Banco Central pueda sumar reservas en el período comprometido. También aclaró que el cálculo se realizará según la metodología propia del FMI, lo que dejaría afuera el reciente swap acordado con Estados Unidos.

“Tenemos un marco técnico para evaluar instrumentos de este tipo y ese criterio se aplicará a la línea de swap de la Argentina. Los detalles estarán incluidos en el informe del staff”, añadió.

Por último, Kozack destacó ciertos avances en el programa económico y mantuvo la proyección oficial del FMI para 2025: un crecimiento del PBI estimado en torno al 4%.

