Las nuevas imágenes de la isla privada del pederasta Jeffrey Epstein

  • Los demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU. publicaron fotos y videos de la exclusiva vivienda del fallecido viejo amigo de Donald Trump, señalado por supuesta trata de menores

Sam Levine

Los congresistas demócratas de la Cámara de Representantes de EE.UU. publicaron el miércoles fotos y videos de la isla privada de Jeffrey Epstein en el Caribe que permiten escudriñar el lugar secreto donde se sospecha que traficaba con niñas.

Las nuevas imágenes y videos muestran la casa de Epstein, e incluyen dormitorios, un teléfono fijo, lo que parece ser una oficina o biblioteca y una pizarra en la que están escritas las palabras “fin (sic)”, “intelectual”, “engaño” y “poder”. Varias fotos muestran una habitación con una silla de dentista y máscaras colgadas en la pared. El New York Times informó que la última novia de Epstein era una dentista que compartía espacio con una de sus empresas ficticias. Los videos parecen ser un recorrido por la propiedad.

Una silla de dentista en una habitación decorada con máscaras en la mansión de Jeffrey Epstein.
Una silla de dentista en una habitación decorada con máscaras en la mansión de Jeffrey Epstein. House Committee on Oversight and Government Reform

La documentación gráfica publicada el miércoles la registró la policía de las Islas Vírgenes de EE.UU., en el Caribe. Fue en 2020, un año después de que Epstein se suicidara en la cárcel.

Epstein era propietario de dos islas en las Islas Vírgenes, incluida Little Saint James, a la que algunos lugareños se referían como “la isla de los pedófilos”, según dijeron al New York Times. El fiscal general de las Islas Vírgenes llegó a un acuerdo por más de 100 millones de dólares en 2022 con los gestores del patrimonio de Epstein después de que estos alegaran que “docenas de mujeres jóvenes y niños fueron víctimas de tráfico, violación, agresión sexual y cautiverio en las Islas Vírgenes, en la apartada isla privada de Epstein, Little Saint James”.

Un despacho en la mansión de la isla privada de Epstein.
Un despacho en la mansión de la isla privada de Epstein. House Committee on Oversight and Government Reform

Las imágenes y los videos publicados el miércoles no revelan nada nuevo, pero pueden interpretarse como un movimiento del Congreso por mantener la presión sobre el Gobieno Trump antes del 19 de diciembre, fecha límite para que el Departamento de Justicia publique los archivos sobre el desaparecido millonario. Un grupo de miembros del Congreso de los dos partidos también pidió el miércoles a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, que proporcionara información actualizada sobre la situación.

Un teléfono con números de marcación rápida en la casa de Epstein en las Islas Vírgenes de EEUU, con los contactos censurados.
Un teléfono con números de marcación rápida en la casa de Epstein en las Islas Vírgenes de EEUU, con los contactos censurados. House Committee on Oversight and Government Reform

“Estas nuevas imágenes son una mirada inquietante al mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y videos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles crímenes de Epstein. No dejaremos de luchar hasta que se haga justicia para las supervivientes”, afirmó Robert García, presidente miembro del comité de supervisión de la Cámara de Representantes, en un comunicado.

Uno de los cuartos de baño de la mansión de Jeffrey Epstein.
Uno de los cuartos de baño de la mansión de Jeffrey Epstein. House Committee on Oversight and Government Reform

García dijo que el comité también había recibido registros de JP Morgan y Deutsche Bank y que publicaría esos documentos en los días siguientes.

Exterior de la mansión en la isla de Jeffrey Epstein.
Exterior de la mansión en la isla de Jeffrey Epstein.
Jardín de la mansión.
Jardín de la mansión.
Piscina en la mansión de Jeffrey Epstein.
Piscina en la mansión de Jeffrey Epstein.
Estudio en la mansión de Jeffrey Epstein.
Estudio en la mansión de Jeffrey Epstein. s
