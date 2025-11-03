eldiario.es
Más presión sobre las reservas

El Gobierno le paga al FMI US$822 millones de un vencimiento de intereses

  • La obligación obedece al acuerdo de refinanciación hecho en enero de 2024 del crédito de US$45.000 millones tomado por Mauricio Macri en 2018. El pago sumará más presión a las reservas del Banco Central (BCRA) y al Tesoro.

Kristalina Georgieva, socia gerente del Fondo Monetario Internacional.
elDiarioAR

0

El Gobierno nacional cancelará este lunes US$822 millones de un vencimiento de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), que impactará en el nivel de reservas.

La obligación obedece al acuerdo de refinanciación hecho en enero de 2024 del crédito de US$45.000 millones tomado por Mauricio Macri en 2018.

Como corresponde a intereses, la obligación no puede postergarse hasta fin de mes, tal como sucede con los vencimientos de capital.

El total de vencimientos en moneda extranjera durante noviembre asciende a US$1.038 millones, al sumar otros US$217 millones que vencen con diferentes organismos multilaterales.

El pago deberá realizarse con reservas internacionales, que en las últimas horas sufrieron varios movimientos

El jueves pasado las reservas se ubicaron en US$40.495 millones. El viernes cayeron a US$39.382 millones por los ajustes bancarios del último día hábil del mes.

Este lunes las reservas del BCRA sufrirán varios impactos:

1) los bancos devuelven posiciones y se recupera lo que se perdió el viernes

2) reducción por el pago del vencimiento

3) posible aumento por compras realizadas por el Tesoro la semana pasada, de acuerdo a especulaciones de los analistas.

