La Unión Europea evalúa una ley para limitar los algoritmos y la IA en el trabajo, y proteger el derecho a desconectarse

Bruselas inició este jueves el primer paso hacia una nueva legislación laboral. La Comisión Europea (CE) presentó una consulta formal con sindicatos y empleadores para diseñar la Ley de Empleo de Calidad, que será presentada en 2026. El proyecto busca responder a las transformaciones tecnológicas y organizativas del trabajo en la Unión Europea, con especial foco en el uso de inteligencia artificial (IA), el avance del teletrabajo y las nuevas formas de subcontratación.

“Queremos modernizar el trabajo en Europa, crear empleos sostenibles y garantizar la protección de los trabajadores”, afirmó Roxana Minzatu, vicepresidenta de la CE, al presentar los lineamientos. Uno de los puntos más novedosos será la regulación del uso de algoritmos y herramientas de IA para la gestión laboral.

La propuesta contempla establecer límites éticos y reglas claras de transparencia, especialmente cuando estas tecnologías se utilizan para vigilar empleados, distribuir tareas, fijar remuneraciones o tomar decisiones automatizadas. Bruselas también considera necesario regular el grado de intervención humana, proteger la privacidad de los trabajadores y evitar interferencias en la negociación colectiva.

Algoritmos bajo supervisión humana

Minzatu aclaró que el objetivo es doble: fomentar la adopción de inteligencia artificial como motor de productividad, pero al mismo tiempo garantizar un entorno confiable para trabajadores y empleadores. “Esto requiere una protección mínima para quienes trabajan con estas herramientas”, sostuvo.

El planteo retoma el llamado que hizo la Eurocámara en noviembre, cuando reclamó que todas las decisiones tomadas por algoritmos en el ámbito laboral estén supervisadas por personas. También pidió prohibir el acceso a datos privados como el estado psicológico, la geolocalización o las comunicaciones personales de las y los trabajadores.

Subcontrataciones y dumping social

Otro eje central del proyecto es el combate a la explotación laboral y el dumping social, dos fenómenos crecientes en sectores como la construcción, el transporte y la logística. La CE busca poner límites al uso abusivo de cadenas de subcontratación, que muchas veces diluyen las responsabilidades empresariales y precarizan las condiciones laborales.

“Las subcontratas no deben debilitar los estándares sociales europeos”, advirtió Minzatu. El plan contempla mecanismos de corresponsabilidad empresarial y mayor transparencia en la contratación, con reglas claras para los empleadores que tercerizan tareas o trasladan personal al exterior.

Teletrabajo, salud mental y derecho a desconectarse

La futura Ley de Empleo de Calidad también abordará el impacto del teletrabajo. Desde 2019, la tasa de teletrabajo en Europa se duplicó y ya alcanza al 20,3% de la población laboral. Esta expansión, según el Ejecutivo comunitario, vino acompañada de un aumento de riesgos psicosociales y ergonómicos.

Un estudio citado por la CE señala que el 29% de las personas que trabajan en Europa sufre estrés, ansiedad o depresión provocada o agravada por sus tareas laborales, una cifra superior al 27% registrado en 2022.

En este contexto, Bruselas quiere avanzar también en la legislación sobre el derecho a desconectarse. Entre julio y octubre de este año, ya se había realizado una consulta sobre este punto, que ahora se complementa con el debate sobre condiciones justas en el teletrabajo.

Un nuevo marco para un mundo del trabajo en transformación

La futura Ley de Empleo de Calidad busca convertirse en el nuevo paraguas normativo para los cambios acelerados que vive el mercado laboral europeo. Con la Ley de IA aún en implementación y vacíos normativos en áreas clave, el proyecto apunta a equilibrar innovación y derechos, frente al avance de modelos de gestión automatizada que aún no contemplan garantías suficientes.

“Los algoritmos no pueden reemplazar el diálogo social”, advirtió Minzatu, que confirmó que el proceso de consulta continuará en 2026 con vistas a presentar una propuesta legislativa integral.

JJD