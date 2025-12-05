Apología del viaje, las series de diciembre

Vamos a lo nuestro sin rodeos esta vez (ya vendrán tiempos mejores).

Arranca una nueva edición de Mil lianas.

1. Series y películas de diciembre. Con el último aliento, con lo poco que queda de un año intenso en el horizonte, las principales plataformas anunciaron para diciembre la llegada de algunas series y películas que se podrán ver en formato hogareño a lo largo de todo el mes. Hay finales anunciadísimos como el de Stranger Things; películas que pasaron por las salas con gran despliegue y ahora se pueden ver en pantallas más chicas (qué manera de delirar en el cine con F1 y Brad Pitt), y la vuelta de un clásico como Mad Men (sus siete temporadas vuelven a estar disponibles para mirar a través de Disney+).

Entre lo mucho que llega, me anoté especialmente dos cosas. Por un lado, la serie española Los años nuevos, que tuvo muy buenas reseñas y ahora estará disponible, en nuestras tierras, en el menú de Mubi. Por otro, el largometraje Presente continuo, del cineasta argentino Ulises Rosell (hablamos por acá de la película y por acá de otra obra del director) que llega de la mano de HBO Max.

Pero, claro, hay mucho más. Por acá armé un resumen con las fechas, los adelantos y algunos detalles de series y películas destacadas que aterrizan en diciembre en el universo del streaming.

La guía con series y películas que llegan al streaming en diciembre se puede leer en este enlace.

2. Cuarto sucio, ubicación peligrosa, de Martín Rejtman. Ser pasajero: cuando lo invitan a dar una conferencia, a un festival, a formar parte de una residencia literaria en un país remoto o en alguna ciudad argentina. Ser pasajero: cuando elige recorrer algún paisaje deslumbrante o hacer un retiro de yoga. Ser pasajero: cuando algún recepcionista de hotel no termina de entender lo que le pregunta, cuando hay confusiones, demoras y equívocos muy graciosos. Ser pasajero: enredarse, dar vueltas, volver a lugares conocidos, perderse en los desconocidos, ver cómo se repiten, cómo se singularizan y, finalmente, de qué están hechos los días.

El cineasta y escritor Martín Rejtman acaba de publicar el libro Cuarto sucio, ubicación peligrosa (Ediciones Universidad Diego Portales, 2025), una suerte de diario personal donde registra a lo largo de más de quince años una gran cantidad de viajes que hizo por trabajo o por placer. Una especie de apología del viaje, incluso en sus dificultades. El hilo que une a los textos, justamente, es el tránsito, el pasaje, el ir y venir que, con gracia, con austeridad y con elegancia, Rejtman reconstruye a partir de sus observaciones. Así, los números de las habitaciones de hoteles de Curitiba, Tokio, Santiago de Chile, Washington, Londres, Cachi o Bangkok son excusas para mirar, para capturar diálogos insólitos, para pensarse a sí mismo y también a los otros.

Para hablar del libro y de otros asuntos (si suelen seguir con atención estas entregas, habrán notado que cada tanto hago alguna referencia a su obra porque me encanta), entrevisté hace unas semanas a Martín Rejtman. Pueden leer la nota en este enlace.

Habitación sucia, ubicación peligrosa, de Martín Rejtman, salió por Ediciones UDP. En este enlace, una entrevista con el autor.

3. El pasado no está muerto, de Mariano Schuster. Preguntas inteligentes, precisas, que parten de la curiosidad y también de dos pasiones que no oculta: la conversación y el pensamiento histórico. Respuestas profundas, con matices, que parten de algunos de los historiadores contemporáneos más destacados. El investigador argentino Mariano Schuster acaba de lanzar El pasado no está muerto (Siglo XXI Editores, 2025), una publicación que recopila diez entrevistas que les realizó en los últimos años a Sheila Fitzpatrick, Peter Burke, Emilio Gentile, Ian Kershaw, Carlo Ginzburg, Natalie Zemon Davis, Robert Darnton, Joan Wallach Scott, Roger Chartier y Sheila Rowbotham.

Publicadas inicialmente en la revista Nueva Sociedad y convertidas ahora en un libro notable, las entrevistas recorren episodios históricos que –como postula el título del libro– lejos de haber muerto, vuelven con intensidad a la conversación para traer a la luz cuestiones centrales como el día a día en un régimen autoritario, los géneros, el fascismo, los debates en los feminismos, entre otros.

Después de un intercambio virtual, el autor fue respondiendo por escrito a una serie de preguntas que le mandé para que me contara un poco más sobre la cocina del libro. Pueden leer la entrevista que resultó de esa charla por acá.

El pasado no está muerto, de Mariano Schuster, salió por Siglo XXI Editores. Más, en esta entrevista con el autor.

Banda sonora. Como todos los años, la revista musical Pitchfork (o lo que queda de ella: ese mito un poco destartalado), publicó en estos días su lista con las 100 canciones que eligió entre las mejores de 2025. Por acá pueden leer sobre ellas, por acá se pueden escuchar. Elegí varias de ese listado que me gustaron especialmente para acompañar estas horas acaloradas y las sumé a la banda sonora de Mil lianas (la de Juana Molina, que aparece en la selección de Pitchfork, ya estaba en nuestra lista compartida). Se escucha, como siempre, en este enlace.

Bonus track. Un plan buenísimo si andan por La Plata este fin de semana o tienen ganas de lanzarse a la aventura: el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre tendrá lugar allí la novena edición de la feria de editoriales independientes Edita. Es una de las ferias de libros más vibrantes, con un montón de actividades gratuitas y al aire libre. Esta vez prometen reunir 150 sellos independientes de todo el país.

“Como cada año, la feria tendrá lugar frente al Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti (Calle 51 entre 5 y 6, La Plata) y abrirá el sábado de 12 a 21 y el domingo de 15 a 21”, informaron los organizadores. “Entre lxs invitadxs principales se destacan Felipe Polleri (uno de los autores más singulares y relevantes de Uruguay), Sergio Bizzio (figura clave de la narrativa contemporánea) y Esther Cross (notable novelista y traductora, autora también de cuento y ensayo), junto a Carlos Ríos, Martín Palacio Gamboa (Uruguay), Martín Sancia Kawamichi, Daniel Freidemberg, Susana Szwarc, Gabriela Borrelli Azara, José Villa, Celeste Diéguez, Juan Machado, Julia Cisneros, Lu Uncal, Luciana Maxit, Mario Arteca, Tomás Watkins y Victoria Ponce, entre otrxs”, agregaron desde Edita. Más información de la feria y la programación, por acá.

Bonus track II. Seguimos con noticias platenses, aunque esta vez de gira por otros territorios. Es que el Festifreak, el festival cinematográfico insignia de la capital bonaerense, visita por estos días al cine York de Olivos (Juan Bautista Alberdi 895), con una programación impactante de películas francesas, en fílmico y con entrada gratuita desde esta semana y hasta el 14 de diciembre.

“El 21° FestiFreak llega al Cine York con una visita especial que celebra la cinefilia en su máxima expresión. El festival platense trae como regalo uno de sus ciclos especiales en fílmico con el acompañamiento del Instituto Francés. Verdaderos juguetes para los amantes del cine. En la pantalla, una selección soñada de cine francés con Godard, Truffaut, Resnais, Vigo y Demy, lista para volver a enamorar al público del séptimo arte”, informaron los organizadores. Pueden ver la programación completa y los horarios por acá.

Posdata. Gracias a los lectores y lectoras que me hicieron llegar buenos deseos por mis días de descanso y palabras de aliento por lo que hago todas las semanas en Mil Lianas. En especial a Willie, Alejandra, Fito, Matías, Julia y Gastón. Me despido hasta la próxima, los dejo con la participación de David Byrne, un favorito total de esta casa virtual, en ese ciclo de recitales mínimos y maravillosos llamado Tiny Desk.

