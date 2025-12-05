Se frenó el paro de colectivos en el AMBA pero persiste la tensión por el pago del aguinaldo

La amenaza de paro lanzada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) logró su objetivo inmediato: asegurar el pago completo de los salarios de noviembre. Sin embargo, el conflicto con las cámaras empresarias del transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue abierto, con un nuevo foco en el medio aguinaldo que debe abonarse en las próximas semanas.

El sindicato había advertido que los servicios de colectivos se paralizarían este viernes 5 de diciembre si las empresas, como anticiparon hace dos semanas, concretaban el pago de los sueldos en cuotas. Anoche, tras horas de negociación, se alcanzó un principio de acuerdo con la mayoría de las líneas. Aun así, algunas no funcionan, y persisten incertidumbres entre trabajadores y usuarios.

“El Gobierno será responsable de que los trabajadores realicen un paro para que perciban en tiempo y forma los salarios que han ganado”, advirtió el gremio en su comunicado, que también incluyó un rechazo al posible fraccionamiento del aguinaldo.

La respuesta oficial no se hizo esperar. A través de la Resolución 86/2025, publicada ayer en el Boletín Oficial, la Secretaría de Transporte autorizó un aumento en los subsidios para las empresas urbanas y suburbanas del AMBA y también para las del interior del país. La actualización, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre, será válida hasta tanto se apruebe un nuevo esquema de costos.

Entre los factores contemplados en la nueva matriz de subsidios se incluyen la paritaria firmada en julio, los aumentos en insumos clave como gasoil, repuestos y seguros, y el ajuste de ítems como viáticos y premios estímulo, en especial para las líneas que operan en la zona del Gran La Plata. El financiamiento saldrá de fondos nacionales, provinciales y del Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU), según el ámbito geográfico.

Desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) comunicaron que “la gran mayoría de las empresas acordaron, con lo cual el panorama está bastante controlado. Salvo alguna empresa puntual, la gran mayoría va a estar funcionando mañana sin problema”.

No obstante, en la práctica persisten interrupciones en algunos servicios, por lo que se recomienda a los usuarios consultar la web parodebondis.com.ar, donde se actualiza en tiempo real el estado de las líneas.

La tensión salarial en el transporte expone una vez más la fragilidad del sistema de subsidios, dependiente del Tesoro nacional y de decisiones políticas que suelen llegar sobre el filo de los conflictos. La amenaza de un nuevo paro, si no se abona el aguinaldo completo, sigue vigente. Y el riesgo de colapso en el servicio de colectivos permanece latente, en un contexto de inflación sostenida y ajuste fiscal.

JJD