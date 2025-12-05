Empresas de colectivos pagarán el aguinaldo en seis cuotas y advierten colapso del sistema

“El sistema está al borde del colapso”, alertaron las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros del AMBA. En una carta dirigida a los secretarios de Transporte, Luis Pierrini, y de Trabajo, Julio Cordero, anunciaron que pagarán los salarios de noviembre en tramos y el aguinaldo en seis cuotas. Atribuyen la decisión a una “gravísima coyuntura económica, financiera y operativa” que, afirman, atraviesa a todo el sector en el país.

El documento lleva la firma de los titulares de las cinco cámaras del sector: AAETA, CEAP, CETUBA, CEUTUPBA y CTPBA. Las entidades empresarias afirman que les resulta “imposible sostener en tiempo y forma el pago íntegro y contemporáneo de las obligaciones salariales del personal”. El comunicado no menciona la reacción de los gremios, aunque se espera una respuesta en los próximos días.

El anuncio coincidió con un aumento del 9,7% en las tarifas de los colectivos que operan en jurisdicción nacional en el Área Metropolitana de Buenos Aires, que empezó a regir este lunes. El boleto mínimo pasó a costar $494,75, tras estar congelado desde julio. Sin embargo, desde la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) aseguraron que el ajuste no mejora la situación financiera de las empresas, ya que se compensa con una reducción proporcional de los subsidios estatales.

“En modo alguno, este ajuste implica una mejora en la economía de las empresas”, señalaron desde AAETA, y advirtieron que el sector perdió un tercio de sus ingresos en la última década. Según el nuevo cuadro tarifario, los pasajes para tramos medios y largos se ubican entre $551,16 y $636,11.

A pesar de los aumentos, persisten fuertes brechas tarifarias entre las líneas nacionales y las provinciales, que desde noviembre aplican un boleto mínimo de $573,09 en la provincia de Buenos Aires.

La decisión empresarial de fraccionar los pagos podría tensionar aún más las relaciones laborales en un sector históricamente conflictivo. Por ahora, el Gobierno no emitió una respuesta oficial al anuncio de las cámaras.

