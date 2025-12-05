Caputo anunció un nuevo bono a cuatro años para pagar vencimientos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este viernes la colocación de un bono en dólares a cuatro años –a noviembre de 2029– con un interés del 6,5 %, para cubrir parte de los vencimientos de deuda que el país debe cubrir en enero.

Con este nuevo instrumento, que será emitido bajo legislación argentina, Caputo busca que el Tesoro pueda cubrir parcialmente los pagos de deuda externa de enero por alrededor de 4.300 millones de dólares, correspondientes a bonos AL30 y AL29 sin afectar a las reservas netas del Banco Central.

Desde Economía se anunció el regreso al mercado de capitales aunque en rigor este bono consiste en tomar deuda con privados internacionales para poder pagar los vencimientos. Sin embargo, Caputo intentó aclarar que “no es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”.

De acuerdo al funcionario, el instrumento, identificado como BONAR 2029N, está dirigido a inversores que deseen colocar fondos en moneda estadounidense y participar en la financiación de compromisos del Estado. “Es un dato importantísimo por lo que se viene hablando de la acumulación de reservas: vamos a salir con un bono a 4 años, a noviembre de 2029, con un cupón”, confirmó en declaraciones con A24. Y agregó: “La idea es pagar los vencimientos de enero sin que bajen las reservas”.

Ayer, el l Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que el Gobierno debe avanzar en un marco cambiario y monetario “coherente” y advirtió que la meta de acumulación de reservas comprometida para este año luce “desafiante”

En ese contexto, Caputo busca mostrar que este nuevo bono no generará mas deuda ni afectará las reservas: “Este es el Gobierno que más compró reservas, por lejos. Ha sido más difícil acumular porque Argentina no tiene crédito y teníamos que cancelar la deuda que heredamos. Los países renuevan deudas, pero Argentina no tiene crédito y ha tenido que pagar”, explicó Caputo, al tiempo que consideró que como “importante regresar a los mercados porque al poder refinanciar los vencimientos de deuda, cada dólar que compre el BCRA lo podrá acumular”. Y completó: “Desde enero del 2018 Argentina no sale al mercado”.

Las explicaciones de Caputo

En un largo posteo en redes sociales, tras sus declaraciones televisivas y el comunicado oficial de la Secretaría de Finanzas, Luis Caputo explicó la medida:

“Luego de casi ocho años de falta de acceso al mercado de financiamiento en dólares de mediano y largo plazo, el Gobierno Nacional vuelve a colocar un título en moneda extranjera en el tramo medio de la curva soberana. Esta operación en el mercado tiene como objetivo dar un primer paso en la nueva estrategia de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera con el sector privado sin afectar las reservas netas del BCRA”.

“La consolidación de fundamentos macroeconómicos sólidos (superávit fiscal, control estricto de la cantidad de dinero y recapitalización del BCRA) y la disipación del riesgo político permitieron una caída significativa del riesgo país. Esta dinámica brinda mayor margen al Tesoro para llevar adelante distintas estrategias financieras con el objetivo de refinanciar los vencimientos de capital en moneda extranjera y asegurar la solvencia fiscal intertemporal en un entorno de crecimiento económico, estabilidad nominal y costo financiero sostenible”.

“En lo que va de la actual administración, la compra de divisas del BCRA superó la registrada por cualquier otra gestión tomando igual cantidad de días hábiles. Sin embargo, ante la imposibilidad de refinanciar los vencimientos, una parte muy significativa de dichas compras se destinó a cancelar pagos de amortizaciones e intereses de deuda pública en moneda extranjera, impidiendo al BCRA acumular una cantidad equivalente de reservas”.

“Frente a ello, la reapertura de los mercados de deuda en moneda extranjera ampliará las opciones del Tesoro en relación con los instrumentos disponibles para la gestión de la deuda con el sector privado, permitiendo que el BCRA encare un proceso de acumulación de reservas netas consistente con la recuperación de la demanda de dinero, el régimen cambiario de flotación entre bandas y la estabilidad financiera”.

“Esto resulta crucial para continuar mejorando la hoja de balance del BCRA, condición necesaria para seguir bajando la inflación y el riesgo país. De esta manera, se consolida un horizonte macroeconómico propicio para que el sector privado, con acceso a fuentes de financiamiento en los mercados local e internacional de capitales a tasas sostenibles, continúe dinamizando la inversión en la economía real, fundamental para sostener el crecimiento económico en el tiempo y la generación de empleo de calidad”.

El comunicado de Finanzas

La Secretaría de Finanzas hizo el anuncio formal a través de su página web y redes sociales: “Llamado a licitación del BONO DEL TESORO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 6,50% CON VENCIMIENTO 30 DE NOVIEMBRE DE 2029” (BONAR 2029N - nuevo)“.

“La recepción de las ofertas de este instrumento comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 10 de diciembre de 2025 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 12 de diciembre de 2025 (T+2). La suscripción deberá realizarse únicamente en Dólares Estadounidenses”, detalló el organismo.

De acuerdo a la comunicación, “la licitación se realizará, mediante indicación de precio, sin precio mínimo ni máximo con dos tramos: uno no competitivo y otro competitivo”.

Las claves del anuncio

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el miércoles 10 de diciembre

Bono denominado en dolares con vencimiento el 30/11/2029 (BONAR 2029N).

Cupón de 6,5% (TNA) con pagos semestrales.

Repago de capital 100% al vencimiento.

Moneda de suscripción y pago en dólares.

“Legislación Argentina: en un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”.

“Habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fotalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”.

“El resultado de la licitación, irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9/1/2026”.

El detalle

“En el tramo no competitivo deberá consignarse únicamente el monto de VNO a suscribir y estará destinado a personas físicas o jurídicas que por sus características no cuentan con la especialización necesaria para realizar una evaluación de las condiciones financieras de la licitación y requieren el asesoramiento de una entidad especializada”.

deberá consignarse únicamente el monto de VNO a suscribir y estará de una entidad especializada”. “Los Fondos Comunes de Inversión, Fondos Públicos, compañías de seguro, depositarias, o cualquier otra entidad financiera que por sus características es una entidad relacionada con el mercado financiero, quedan excluidas del tramo no competitivo y son considerados agentes especializados. Las entidades que carguen ofertas en este tramo no competitivo, solo podrán hacer una orden por CUIL o CUIT de Clientes, se aceptará una sola oferta por inversor y deberá ser menor o igual a un monto de VNO USD 50.000”.

que por sus características es una entidad relacionada con el mercado financiero, quedan y son considerados agentes especializados. Las entidades que carguen ofertas en este tramo no competitivo, solo podrán hacer una orden por CUIL o CUIT de Clientes, se aceptará una sola oferta por inversor y deberá ser menor o igual a un monto de VNO USD 50.000”. “Las ofertas que se presenten en el tramo competitivo, los participantes deberán indicar el monto del VNO en dólares estadounidenses a suscribir y el precio en dólares estadounidenses por cada VNO USD 1.000 con dos decimales”.

“El tramo competitivo estará destinado a personas físicas o jurídicas por montos mayores a VNO USD 50.000 y a todo otro tipo de inversor, que por sus características fue excluido del tramo no competitivo, con una oferta mínima de VNO USD 1.000 y no tendrán limitación de monto máximo a ofertar”.

estará y a todo otro tipo de inversor, que por sus características fue excluido del tramo no competitivo, con una oferta mínima de VNO USD 1.000 y no tendrán limitación de monto máximo a ofertar”. “Las ofertas de personas humanas o jurídicas, deberán ser presentadas en tiempo y forma a través de los agentes de liquidación y compensación (integrales y propios) y agentes de negociación registrados en la CNV ”.

(integrales y propios) ”. Asimismo, Finanzas aclara que la licitación para la colocación del instrumento, “se efectuará de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Resolución Conjunta de la Secretaría de Finanzas y de la Secretaría de Hacienda Nº 9/2019”.

El instrumento a licitar

