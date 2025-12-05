Mondelez frena la producción en Pacheco por caída en las ventas y “sobrestock”: da vacaciones a más de 2.300 trabajadores

En una semana donde el foco de atención de la crisis de la industris estuvo en el cierre de la fábrica de electrodoméstivos Whirlpool, este viernes se conoció que la empresa Mondelez frenará al menos por tres semanas la producción en su planta de Pacheco, una de las mayores del país, en una medida que impactará en algo más de 2.300 trabajadores, obligados a tomarse una semana de vacaciones y una de licencia paga, mientras que habrá sectores de la compañía que estarán sin actividad por una semana más, y con muchas dudas con respecto al futuro de sus puestos laborales.

Entre otros productos, Mondelez produce Oreo, Pepitos, Club Social, Cerealitas, Terrabusi, Pepitos, Tita, Rhodesia, Melba), chocolates (Milka, Cadbury, Shot), chicles y caramelos (Beldent, Bubbaloo, Halls), jugos en polvo (Tang, Clight, Royal) y premezclas (Royal).

Desde la empresa atribuyen la decisión al “sobrestock” generado por la caída del consumo y la baja en las ventas, un desplome que los delegados gremiales vinculan con las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y a la apertura de importaciones, con la llegada en masa de productos alimenticios desde el exterior.

El delegado de los trabajadores de Mondelez, Jorge Penayo, advirtió que la compañía “va a suspender la producción por 21 días, desde el 14 de diciembre hasta el 5 de enero. Así que, por lo tanto, se va a hacer limpieza y mantenimiento. Algo que nunca había pasado antes porque siempre se alternaban los turnos”, detalló en conversación con Buenos Aires/12.

Por su parte, el titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Sergio Escalante, señaló que esta situación “no había ocurrido nunca. Es parte del industricidio al que nos está llevando este Gobierno con caída de la demanda e ingreso de las importaciones”, le dijo a InfoGremiales. Y agregó: “Encima el Gobierno quiere aprobar una Reforma Laboral. La mejor Reforma Laboral que se puede hacer en la Argentina es crear trabajo”.

Si bien la empresa garantizó el pago de salarios, bono de fin de año, beneficios tradicionales y un voucher de $53.000 para la proveeduría interna, los trabajadores y el gremio se mantienen en alerta, a la espera de ver cómo evoluciona la situación y qué ocurre al regreso de las vacaciones forzadas.

La fábrica de muebles Color Living comunicó este jueves que cierra la producción de su planta de Pacheco y despide a sus 40 trabajadores.

La empresa argumentó que la medida tomada obedece a una caída de la industria y el enfriamiento de la economía, aunque los operarios cesanteados deslizaron que habrá un recambio a importar parte de sus insumos, como los colchones, según detallaron desde InfoGremiales.

Qué dijo Caputo sobre el cierre de Whirpool

El ministro de Economía, Luis Caputo, insistió este viernes que “la mejor política industrial es la estabilización macroeconómica” y relativizó el cierre de la empresa Whirpool que dejó en la calle a 200 trabajadores.

“Yo escucho estos dichos de la política de modelo de desarrollo productivo y pasaron 60 años y no somos una potencia industrial ni país desarrollado”, dijo el jefe del Palacio de Hacienda.

Según Caputo, “las políticas industriales del pasado no funcionaron. La mejor política industrial es la estabilización de la economía”.