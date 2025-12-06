Presti asume en Defensa: politización militar y show con F-16 que no tapa fallas estructurales

Un militar al frente del ministerio por primera vez desde el retorno de la democracia. Un show mediático por la compra de aviones y blindados usados. Salarios caídos en el personal castrense y graves problemas de funcionamiento de la obra social. Intentos para que las fuerzas armadas realicen tareas de seguridad interior, prohibidas luego de la última dictadura. Carlos Presti asume finalmente como ministro de Defensa y el balance de la gestión de Luis Petri –que ahora pasa a ser diputado– revela características de la política de defensa de Javier Milei: un sometimiento a la voluntad de Estados Unidos, que motosierra genera daños colaterales y que ahora la llamada “familia militar” tiene un temerario aval oficial para volver a inmiscuirse en la discusión pública.

El hasta ahora jefe del Ejército llega al edificio Libertador aún envuelto en la polémica por su designación. Es el hijo de Roque Carlos Presti, acusado de delitos de lesa humanidad por estar al frente del Regimiento de Infantería 7 en La Plata, desde donde controló los Centros clandestinos de detención La Cacha, Pozo de Arana y Comisaría 5ta, entre otros.

El flamante ministro designado nunca habló sobre el rol de su padre en la dictadura, pero ya dio una pista que encendió alarmas: ascendería como jefe de Gabinete de la cartera a Guillermo Madero, actual subsecretario y quien se negó a enviarle información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y llegó a visitar a los represores que están presos en la Unidad 34 de Campo de Mayo.

Su nombramiento causó cierta sorpresa interna porque no habría estado en los planes originales de Petri. “Es muy complicado que sea un militar. Él no quería que pase, buscaba a un político, un civil”, aseguró una fuente en Defensa. Y rápidamente despertó cuestionamientos de los organismos de derechos humanos: “Su designación es una provocación y confirma un plan para destruir los consensos democráticos”, denunció Abuelas de Plaza de Mayo.

En el CELS entendieron que la asunción de Presti –quien no pasará a retiro, sino que se tomará una licencia– significa la “militarización de la política y politización de las fuerzas armadas”. “Él es el jefe de la corporación militar y ahora pasa a integrar la mesa del gabinete. Eso implica una mayor profundización en la militarización del gobierno y activa el riesgo de politización en las fuerzas porque se suspende el principio de subordinación de los militares al control político”, explicó a elDiarioAR Marcela Perelman, directora del Área de Investigación del CELS.

Perelman puso la lupa en que el Gobierno expresó que la designación de Presti busca “inaugurar una tradición que dé por finalizada la demonización de los oficiales, suboficiales y soldados”. “Las FF.AA. no fueron demonizadas, sino que hace casi 50 años orquestaron un plan criminal contra la sociedad argentina luego de haber ocupado el poder de manera ilegal”, apuntó la directora del CELS.

El show de los F-16

Presti será ungido como ministro una vez que Petri encabece junto a Milei un show público para recibir la primera tanda de aviones F-16 adquiridos a Dinamarca –en total 24, por unos US$340 millones–. El ministro saliente ya montó una espectacular propaganda en redes sociales que coronará este sábado: se espera que las naves de guerra aparezcan sobrevolando el Obelisco y la Casa Rosada.

Las compras son cuestionadas por la oposición. “Se decidieron por el alineamiento automático con Estados Unidos”, se quejó ante elDiarioAR el ex ministro de Defensa Agustín Rossi. “La oferta china tendría que haberse analizado mejor porque tenía más financiamiento, pero era imposible que Milei compre aviones chinos”, planteó el ex funcionario.

Rossi también impugnó las compras de blindados Stryker a EE.UU., que serán destinados al control de las fronteras: “No tienen capacidad anfibia porque fueron diseñados para la guerra de Irak”. Una alternativa era los llamados VBTP-MR Guaraní, que fabrica Iveco en Brasil, que son anfibios. “Todas las compras fueron impecables”, se defendieron en el ministerio.

Salarios bajos y obra social con demoras

Detrás del espectacular reequipamiento de las fuerzas, la gestión en Defensa aún deja varios cabos sueltos. Por un lado, la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector militar entre un 18% y 35%. Por el otro, los problemas en la obra social IOSFA: el servicio de cobertura médica tendría un déficit de $150.000 millones, hay prestadores de servicios cancelados y solo hay atención en unidades hospitalarias del personal militar.

“Estamos tratando de ordenar IOSFA, porque la deuda en el kirchnerismo la taparon con emisión, además de que se aumentaron los precios porque se sinceraron los valores de todo, desde las prótesis a los medicamentos”, plantearon en el entorno de Petri. “La obra social está en un estado calamitoso”, retrucó Rossi, que aseguró que “el malestar del personal militar, junto a los bajos salarios, generan deserción”.

Los propios datos oficiales le dan la razón: desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las fuerzas, según el último informe del entonces jefe de Gabinete Francos al Congreso en septiembre pasado. Desde diciembre de 2023 pidieron la baja 840 oficiales, 2398 suboficiales y 15.421 soldados; la mayor cantidad se registra entre los que se sumaron al servicio militar voluntario.

El salario de un teniente general rondaría los $2,7 millones, sin descuento, mientras un soldado estaría en $645.000. Pese a la situación, una fuente del Ejército destacó el apoyo que aún Milei mantiene entre las fuerzas. Un dato marcaría esa sintonía: en la Antártida, único lugar donde el voto es militar casi puro, La Libertad Avanza ganó con el 94,8%.

Seguridad interior

Otra polémica que dejará Petri de su gestión será el repudiable intento de que las FF.AA. intervengan en operativos de seguridad interior. El ministro llegó a ir a la Cámara de Diputados para explicar la iniciativa de modificar la ley aún vigente que impide operativos callejeros militares, como ocurría en la dictadura.

Pero ante la falta de consenso con la oposición, el Gobierno buscó vías alternativas. Firmó un decreto que habilitó la complementación de las FFAA junto con las de Seguridad “de acuerdo con el plan trazado, toda vez que resulte necesario” y creó una Mesa Conjunta de Coordinación entre ambos ministerios para “planificar, coordinar, supervisar y evaluar ”actividades conjuntas de las FFAA y las FFSS en el marco de operativos territoriales desplegados para vigilancia y control por los ministerios“.

En esa mesa ahora estará sentado como ministro Presti, codo a codo con Alejandra Monteoliva, la flamante ministra de Seguridad que continuará la “doctrina Bullrich” de mano dura.

MC