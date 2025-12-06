La Corte confirmó a Juan Grabois como querellante en la causa por la criptomoneda $LIBRA

La Corte Suprema de Justicia confirmó que el dirigente social y diputado nacional Juan Grabois continuará como querellante en la causa que investiga presuntas maniobras de estafa vinculadas al lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionada en febrero por el presidente Javier Milei. El máximo tribunal rechazó un pedido de los imputados Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes buscaban apartarlo del expediente.

En su resolución, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que el planteo presentado no se dirigía contra una sentencia definitiva, por lo que no cumplía los requisitos para ser tratado como recurso extraordinario. De esta manera, Juan Grabois seguirá representando a tres damnificados junto a los abogados Nicolás Rechanik y Carolina Palacio Roitbarg, con facultades para impulsar medidas de prueba y participar activamente en el proceso penal.

Tras conocerse el fallo, el dirigente celebró la decisión en sus redes sociales y aseguró que la Corte también desestimó “los intentos del gobierno y sus secuaces” para impedir su participación en otras causas. Además, recordó el caso de los alimentos acopiados por el Ministerio de Capital Humano, donde la Justicia había ordenado su distribución. “El que las hace las paga. Vamos a seguir litigando, vamos a seguir luchando contra este gobierno hambreador, estafador y criminal”, expresó.

La investigación por $LIBRA se inició luego de que un tuit del presidente Javier Milei impulsara, en febrero pasado, una escalada abrupta del valor del token: pasó de 0,01 a 5 dólares en cuestión de horas antes de desplomarse. En ese lapso, algunas personas lograron retirar alrededor de 100 millones de dólares, mientras que otras sufrieron pérdidas significativas, lo que alimentó las sospechas de una maniobra fraudulenta.

Además del jefe de Estado, la causa involucra a su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; a Julian Peh y Hayden Mark Davis, vinculados al diseño y lanzamiento de la criptomoneda; a Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores; y a los organizadores del evento “Tech Forum”, Novelli y Terrones Godoy, en el que Milei había hablado públicamente sobre criptoactivos en 2024.

JIB