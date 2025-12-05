La FIFA entrega su nuevo premio de la Paz a Trump en plena escalada contra Venezuela

Donald Trump habla siempre bien de Gianni Infantino, quien tiene instaladas las oficinas de la FIFA en Nueva York en la Torre Trump. De hecho, Infantino aparece de vez en cuando en actos oficiales de la Casa Blanca que poco tienen que ver con el fútbol, como en la firma de un acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda.

Infantino, por su parte, corresponde al cariño de Trump con la creación de un nuevo premio de la FIFA de la Paz, y estrenándolo con su amigo. Infantino ha recibido al presidente de Estados Unidos en el escenario a las 12.30 para recibir el premio, que describió como “una hermosa medalla que puede llevar consigo a donde quiera que vaya” y un certificado en reconocimiento a las “acciones excepcionales y extraordinarias del presidente de los Estados Unidos para promover la paz”.

El presidente de Estados Unidos no tardó en ponerse la medalla mientras Infantino continuaba hablando.

Donald Trump quiere pasar a la historia como un hacedor de acuerdos de paz, y asegura que ha terminado ya ocho guerras, aunque algunas de ellas ni siquiera fueran tales –Israel-Irán, por ejemplo– o los altos el fuego no se respeten –como la de Israel con Palestina–. Hasta tal punto es así, que sus mejores aliados internacionales, Javier Milei y Benjamín Netanyahu han pedido oficialmente el premio Nobel de la Paz para el presidente.

Pero Infantino se ha adelantado a la Academia de Suecia, y ha reconocido a Donald Trump antes que el Nobel. Y lo ha hecho este viernes, 24 horas después de que el almirante Frank 'Mitch' Bradley compareciera ante el Congreso para dar explicaciones sobre un ataque en el que el Ejército de EE.UU. remataba a dos supervivientes en aguas del Caribe.

Además, el premio llega al tiempo que Trump amenaza con ataques terrestres sobre Venezuela. “Puedo decirle que he resuelto ocho guerras, y viene una novena, y eso es algo que nadie ha hecho antes”, ha dicho Trump a su llegada al Kennedy Center de Washington DC, donde se celebra el sorteo de la FIFA para el Mundial de EEUU, México y Canadá: “Pero lo que realmente quiero es salvar vidas. No necesito premios. Necesito salvar vidas He salvado millones y millones de vidas, y eso es lo que quiero hacer”.

El premio también llega horas después de que EEUU comunicara un nuevo hundimiento, en el Pacífico Oriental, de una supuesta narcolancha con 4 personas abordo, civiles, ejecutadas extrajudicialmente.

“El 4 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación en aguas internacionales operado por una organización designada como terrorista”, comunicaba el jueves por la noche el Ejército de EEUU: “Los servicios de información confirmaron que transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental. Cuatro narcoterroristas varones a bordo del buque resultaron muertos”.

Como siempre en estos 22 ataques que han causado 87 asesinatos extrajudiciales, EEUU no ha aportado una sola prueba de la identidad de las personas matadas, ni su afiliación con las supuestas organizaciones narcoterroristas, ni el origen del barco ni su destino final. Y, por supuesto, tampoco de la carga.

“Lo que he visto en esa sala ha sido una de las cosas más inquietantes que he visto en mi carrera pública”, decía este jueves el representante de Connecticut Jim Himes, el líder demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, después de ver el vídeo del ataque del 2 de septiembre que les mostró el Pentágono a puerta cerrada en el que se ve cómo rematan a dos supervivientes: “Hay dos personas en clara situación de peligro, con una embarcación destruida, que fueron asesinadas por Estados Unidos”.

Y, 24 horas después, el responsable de todo esto, Donald Trump, recibe de Infantino el premio de la Paz de la FIFA.