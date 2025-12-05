Día Nacional del Ciclista: ¿Por qué se celebra cada 5 de diciembre?

Argentina celebra cada 5 de diciembre el Día Nacional del Ciclista, una efeméride que reconoce a quienes eligen la bicicleta como deporte, medio de transporte o para recreación, y que rinde homenaje a Remigio Saavedra, un mendocino que desafió los límites de la resistencia humana y dejó una huella indeleble en la historia deportiva del país.

Una hazaña que desafió el tiempo

La fecha fue elegida en recuerdo de la segunda gran travesía de Saavedra, realizada el 5 de diciembre de 1981, cuando con 70 años volvió a unir Mendoza y Buenos Aires en bicicleta tras recorrer más de 1.100 kilómetros en 18 horas y 45 minutos, una gesta replicó la que había protagonizado el 13 de noviembre de 1943, a los 32 años, cuando completó el mismo trayecto en 17 horas, 55 minutos y 3 segundos, un tiempo que superó a los trenes de la época.

Ambos desafíos fueron realizados con asistencia técnica: un automóvil con pantalla frontal lo acompañaba para reducir el impacto del viento, y en 1981 utilizó una bicicleta Pinarello con el mismo plato de 1943, que le permitía avanzar 12 metros por pedaleada.

¿Quién fue Remigio Saavedra?

Nacido el 1.º de octubre de 1911 en Godoy Cruz, Mendoza, Saavedra comenzó a competir a los 14 años y desarrolló una carrera brillante: ganó más de 300 carreras, entre ellas la Doble Chivilcoy, Buenos Aires–Mar del Plata, Buenos Aires–Rosario y Doble Junín. Participó en el Campeonato Mundial de Ruta de 1933 en Francia y fue protagonista de las Carreras de los Seis Días en Estados Unidos, Canadá y el Luna Park.

Además de su talento deportivo, Saavedra fue un símbolo de disciplina, esfuerzo y conciencia social. Su travesía de 1981 tuvo como objetivo concientizar sobre los peligros del tabaquismo, lo que sumó una dimensión ética a su hazaña.

Un homenaje que trasciende el deporte

El Día del Ciclista busca también promover el uso de la bicicleta como medio de transporte sustentable y accesible. En un contexto de crisis ambiental y urbanización creciente, el ciclismo ofrece beneficios concretos:

Salud : mejora la capacidad cardiovascular y ayuda a prevenir enfermedades crónicas.

: mejora la capacidad cardiovascular y ayuda a prevenir enfermedades crónicas. Economía : es un medio de transporte barato y eficiente.

: es un medio de transporte barato y eficiente. Ambiente : reduce emisiones contaminantes y consumo de combustibles fósiles.

: reduce emisiones contaminantes y consumo de combustibles fósiles. Bienestar: disminuye el estrés y mejora la calidad de vida.

Otras fechas vinculadas al ciclismo

Además del 5 de diciembre, en Argentina se celebra el Día del Bicicletero el 29 de mayo, impulsado por el Centro Promocional de la Bicicleta en 1982. A nivel internacional, el Día Mundial de la Bicicleta se conmemora el 3 de junio, y el Día Internacional del Ciclista, el 15 de abril.

Ciclistas que hicieron historia

Los mejores ciclistas argentinos de la historia incluyen a Maximiliano Richeze, conocido por sus victorias en el Giro de Italia, Juan José Haedo, por sus actuaciones en el Tour de France, y Ernesto “El Cóndor de América” Contreras, múltiple campeón argentino de persecución individual. Otros ciclistas destacados son los hermanos Haedo, Juan y Sebastián, y el dúo olímpico ganador de la medalla de oro, Juan Curuchet y Walter Pérez.

Maximiliano Richeze: Considerado uno de los mejores en la historia del país y con grandes actuaciones en el Giro de Italia. Fue ciclista profesional del equipo UCI World Tour Deceunink Quick-Step.

Juan José Haedo: Ganó una etapa en el Tour de France y tuvo actuaciones destacadas en la Vuelta a España.

Ernesto “El Cóndor de América” Contreras: Ganó ocho veces consecutivas el Campeonato Argentino de Persecución Individual.

Juan Curuchet y Walter Pérez: Ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 en la prueba de Madison, siendo la primera medalla de oro para Argentina en esa disciplina.

Eduardo Sepúlveda: Ha participado en cuatro ediciones del Tour de France.

Martín Gerardo Garrido: Ha sido parte de varios equipos de nivel mundial y ha participado en competencias internacionales.

Leandro Bottasso: Es el ciclista con más campeonatos argentinos de la historia.

Juan Esteban Curuchet: Debutó en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y ganó la medalla de oro olímpica junto a Walter Pérez en Beijing 2008.

Lucas Sebastián Haedo: Hermano de Juan José Haedo, también ha tenido una destacada carrera deportiva.

Ricardo Pereyra: Ganador de títulos internacionales, locales y argentinos en su carrera.