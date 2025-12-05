En el sorteo del Mundial, Trump aseguró que Milei “está haciendo a Argentina grande de nuevo”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio el presente en el sorteo de la Copa del Mundo en el Centro John F. Kennedy de la capital, Washington, y destacó que su colega Javier Milei “está haciendo a Argentina grande de nuevo”.

En la alfombra roja del sorteo de la próxima Copa del Mundo que se disputará en junio en Estados Unidos, México y Canadá, el mandatario estadounidense destacó la labor de Milei: “Amo a la Argentina y su presidente está haciendo un gran trabajo. Milei está haciendo a Argentina grande de nuevo”.

“No hay deporte como este, es el máximo deporte del mundo y estamos batiendo todos los récords de venta de tickets. No importa el deporte, siempre rompemos los récords. Estoy muy entusiasmado con lo que pueda pasar”, agregó quien es presidente de Estados Unidos por segunda vez, tras su primer mandato entre 2016 y 2021.

Además, el presidente Trump se refirió a su gusto futbolístico y destacó al astro portugués Cristiano Ronaldo: “Me gusta Ronaldo, hablo con mi hijo mayor, él sabe mucho y le gusta Cristiano Ronaldo”.

Trump fue galardonado con el primer premio FIFA de la Paz por su “acción extraordinaria” para tratar de lograr la paz en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del fútbol.

