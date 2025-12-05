Tras despedir a 600 trabajadores, Instagram pone fin al home office e impone el regreso a la presencialidad total

Todos los empleados de Instagram, división de Meta, en EEUU, deberán volver a la oficina a trabajar cinco días por semana a partir de febrero de 2026.

Previamente, en octubre pasado, Meta había puesto en práctica una reestructuración que apuntó a reducir burocracia interna y reorganizar equipos, lo que desembocó en el recorte de 600 puestos en sus Superintelligence Labs, el área de IA.

La decisión de retornar a la presencialidad laboral se agrega a la tendencia que encabezaron de Amazon, Google, AT&T, Boeing y Dell, de que, paradójicamente, desde la cúspide de la tecnología que hizo posible adoptar el trabajo remoto durante la pandemia del coronavirus estén llevando la iniciativa de eliminar inclusive el modelo híbrido, que permite alternar presencialidad con virtualidad.

La compañía de Mark Zuckerberg llegó a la conclusión que la presencialidad permitirá avanzar más rápido en sus ciclos de creatividad y desarrollo.

El viraje estratégico coincide con una reingeniería de sus laboratorios de IA para competir con OpenAI, Microsoft y Google.

Presencialidad total

Es lo que viene con todo. Cada vez más empresas exigirán presencialidad total: menos roles remotos disponibles en áreas corporativas y reestructuraciones impulsadas por la carrera de inteligencia artificial.

Precisamente, el sector tecnológico norteamericano atraviesa un cambio acelerado que presiona hacia la vuelta completa a las oficinas.

Las corporaciones más grandes ya comenzaron a marcar el rumbo con decisiones que reordenan equipos y aceleran el fin del trabajo remoto.

El avance de la megaempresa Meta, con despidos masivos y un retorno obligatorio al trabajo presencial, consolida un giro que podría replicarse en todo el ecosistema tech.

El objetivo es aumentar la velocidad y la calidad del desarrollo de productos.

E Instagram sostiene que la presencia física agiliza decisiones, reduce reuniones y favorece prototipos rápidos en lugar de documentos extensos.

Nuevo mundo, proveeduría online

América Latina está en las antípodas de ese viraje, ya que muchos profesionales colaboran con empresas extranjeras conectando con culturas diversas a través de una pantalla.

Argentina continúa ubicándose por tercer año consecutivo como el país de la región con más trabajadores contratados por empresas extranjeras, según un reporte de Deel, y se posiciona dentro del top cinco global, en un ranking conformado por 150 países.

Si bien el 83% está trabajando en las empresas del país actualmente de forma totalmente presencial, los resultados de una encuesta realizada por Randstad de manera online a 4.051 personas en Argentina, Chile y Uruguay, muestra que el 51% de los argentinos afirma que su modalidad de trabajo ideal es el formato híbrido, combinando días en la oficina y home office,

Al analizar el formato de trabajo ideal de manera regional, el formato híbrido lidera las preferencias de los trabajadores.

Así lo aseguran el 63% de los chilenos, el 60% de los uruguayos y el 51% de los argentinos, que en caso de poder elegir, optarían por un esquema laboral híbrido.

Sin embargo, en nuestro país la proporción de trabajadores que elegirían el formato presencial a tiempo completo (41%) es bastante más alta que en Chile (20%) y Uruguay (31%).

Con respecto a la preferencia del trabajo full remoto, es minoritaria en los tres mercados, alcanzando apenas un 8% en Argentina y Uruguay, y un 17% en Chile.

Al profundizar en el esquema híbrido que preferirían los trabajadores de la región -en caso de poder elegir-, el 62% de los argentinos se inclinaría por trabajar 2 días remoto y 3 presencial, preferencia también compartida por el 55% de los trabajadores de Uruguay y el 41% de los trabajadores de Chile.

Los datos de evolución, tanto de las preferencias de los trabajadores, como de los formatos que adoptan las organizaciones, nos dicen que la tendencia a trabajar a distancia a tiempo completo se está estabilizando en Argentina, mientras que disminuye el trabajo híbrido como parte de un proceso en el que, por diferentes razones, más personas vuelven a trabajar a tiempo completo de manera presencial en la oficina, finaliza el informe de Randstad.

Con información de NA.