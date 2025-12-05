Caputo recurre a la emisión de un bono local para pagar los vencimientos de enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que la Argentina volverá a emitir deuda en dólares de mediano y largo plazo, después de seis años sin hacerlo, aunque será en el mercado local bajo legislación argentina. Todavía no logra volver a la plaza internacional de deuda, donde podría conseguir mayor financiamiento, pero aún prevalecen las dudas en el exterior que se reflejan en un riesgo país de 613 puntos básicos.

El objetivo de Caputo consiste en usar el dinero recaudado para pagar los abultados vencimientos de bonos de enero por más de US$4.000 millones. Por ahora, no está claro cuánto se emitirá, pero el presidente Javier Milei adelantó que se pagará una tasa de interés del 6,5% y el plazo será a 2029. Pero 6,5% es la tasa inicial de la subasta de los bonos. Habrá que ver a cuánto se termina endeudando el país.

Al anunciarse este nuevo título público, se descarta la opción de tomar un crédito 'repo' (de altas garantías) con bancos internacionales por hasta US$7.000 millones. Era la alternativa que se barajaba en los últimos días para pagar en enero, después de que tras las elecciones legislativas esas mismas entidades extranjeras como JP Morgan consideraran que la Argentina ya no necesitaba otro rescate de US$20.000 millones como el que había anunciado el gobierno de EE.UU., adicional al swap (canje de monedas) ya activado por otros US$20.000 millones.

“Hoy podrían emitir 'repo' al 7% aproximado, con sobrecolateralización (garantía) de Bopreales (bonos del Banco Central), como ya hicieron antes, con el costo escondido del aumento de la deuda y la caida de reservas netas bien contadas, es decir, netas de Bopreales) o emitir directo”, evalúan en una sociedad bursátil. “Se están animando a emitir directo porque piensan que se acercan al 9%, dependiendo de la cantidad emitida”; agregan.

Sucede que la victoria libertaria mejoró las expectativas del mercado financiero sobre la Argentina y eso posibilita que ahora Caputo pueda tomar deuda en la plaza doméstica. Acá no sólo pueden suscribir bonos los inversores locales sino también los internacionales Sin embargo, aún falta recuperar confianza para volver a los mercados internacionales de deuda. La falta de acumulación de reservas en el Banco Central es un factor clave. En la plaza doméstica se puede conseguir dinero, pero afuera se podría acceder a más. Habrá que esperar.

“Es un bono local que se suscribe y paga en dólares, no es una vuelta a los mercados internacionales en el buen sentido de la frase”, aclara José Franciso Ara Portentoso, analista de EMFI Group. “Buscan aprovechar la alta liquidez en dólares que hay en Argentina hoy en día”, agrega.

“Es una vuelta a los mercados porque no se hace desde hace casi ocho años”, destaca, sin embargo, Juan Pablo Ronderos, socio de la consultora MAP. Fue en 2019 cuando el gobierno de Mauricio Macri colocó los últimos bonos de mediano y largo plazo en la plaza doméstica. En 2018 fue la última emisión internacional, cuando Caputo era ministro de Finanzas de Macri. “El anuncio de hoy no es el examen final, es un parcial, pero es un primer paso lógico e inteligente”, agrega Ronderos.

“Es una vuelta a los mercados, dentro de parte de un proceso de retorno al mercado internacional”, coincide el consultor Hernán Hirsch. “Es un paso”, calca las palabras de Ronderos.

Otro colega de un banco, que prefiere el anonimato, sostiene que es probable que en general el bono sea comprado por residentes locales. “También puede haber no residentes, ya pasó en el gobierno de Néstor Kirchner, que se emitían bonos locales pero había inversores de afuera”, añade.

“Está bien que sea bajo legislación local, es preferible porque con la extranjera después te hacen juicio afuera”, rescata Andrés Asiain, del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). “Tienen que recurrir sí o sí a los mercados de deuda porque tienen déficit de cuenta corriente (incluye balanza comercial) y no hay grandes inversiones, con lo cual es la única forma de refinanciar pagos. El tema es la tasa a la que acceden: si tienen un acuerdo con bancos para bajarla o van a aceptar una tasa de 10%, como indica el riesgo país, lo que sería inviable”, evalúa Asiain.

AR/MG