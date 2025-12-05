Indignación en Italia por un proyecto de ley de educación sexual que busca terminar con la “ideología de género”

Un proyecto de ley restrictivo sobre educación sexual respaldado por el Gobierno de ultraderecha de Giorgia Meloni y destinado a terminar con la “ideología de género y la burbuja woke” provocó indignación en Italia.

Italia es uno de los pocos países de la Unión Europe que no tiene educación sexual obligatoria en las escuelas, a pesar de que la evidencia demuestra que una educación integral sobre las relaciones y la sexualidad ayuda a prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.

El proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara Baja del Parlamento, permite la enseñanza de la educación sexual en la escuela secundaria, es decir, para niños de entre 11 y 14 años, pero solo con el consentimiento por escrito de los padres. El proyecto de ley, que deberá ser aprobado por el Senado antes de convertirse en ley, se ajusta a los procedimientos actuales en las escuelas secundarias. La educación sexual está prohibida en la educación primaria.

Los partidos de la oposición, que habían pedido que la educación sexual fuera obligatoria, protestaron el pasado miércoles frente al Parlamento, argumentando que el proyecto de ley es regresivo y socava los esfuerzos para prevenir la violencia sexual y el feminicidio.

“Dios, patria y familia”

La coalición gobernante de Meloni cree que la educación sexual es una herramienta que promueve la “ideología de género” y amenaza los valores familiares tradicionales.

El subsecretario de Educación, Rossano Sasso, dijo que el proyecto de ley tiene por objeto evitar que se enseñe a los niños más pequeños teorías que causan confusión, al tiempo que exige el consentimiento de los padres para impartir educación sexual a los niños mayores.

“Con esta ley, nos despedimos de la ideología de género y de la burbuja woke”, declaró ante la Cámara Baja. “Los activistas ya no podrán hacer propaganda política en las escuelas”. Argumentó que, sin esa supervisión, los políticos de izquierda “traerían drag queens y actores porno a las escuelas” para hablar con los niños sobre “la fluidez sexual y la maternidad subrogada”.

Sasso concluyó su discurso repitiendo el lema fascista italiano “Dios, patria y familia”, y añadió: “El credo guía nuestra acción política”.

Combatir la violencia machista

Activistas llevan mucho tiempo pidiendo que la educación sexual sea obligatoria en las escuelas italianas, incluida la familia de Giulia Cecchetin, una estudiante universitaria asesinada en noviembre de 2023. Su exnovio, Filippo Turetta, confesó y fue condenado a cadena perpetua el año pasado.

Sara Ferrari, política del Partido Democrático (centroizquierda), dice que el proyecto de ley pone “obstáculos” a las escuelas que quieren poner en marcha una herramienta “para combatir la violencia contra las mujeres”.

Desde 1975, varios partidos políticos han hecho 34 intentos de introducir la educación sexual obligatoria en las escuelas. Entre los obstáculos se encuentran la fuerte presión de los grupos antiabortistas, que asocian el tema con la promoción del aborto, las relaciones homosexuales y la gestación subrogada, y la influencia de la Iglesia católica.

Sin embargo, dos encuestas elaboradas este año revelaron que el 90% de los estudiantes y casi el 80% de los padres apoyan los programas de educación sexual.

La polémica se produce una semana después de que el Parlamento aplazara el debate sobre una ley histórica que definiría el sexo sin consentimiento como violación.