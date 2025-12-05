La Selección argentina jugará el Grupo J del Mundial 2026 ante Argelia, Austria y Jordania

La Selección argentina disputará el Grupo J del Mundial 2026, donde se enfrentará con Argelia, Austria y Jordania, luego del sorteo que se llevó a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

El debut para los dirigidos por Lionel Scaloni, que irán en busca de su cuarta estrella, será el 16 de junio frente a Argelia, mientras que seis días después les tocará con Austria y cerrarán su participación en la fase de grupos ante Jordania el 27 del mismo mes. Los horarios en los que se llevarán a cabo estos encuentros se conocerán este sábado.

Los encuentros correspondientes al Grupo J del Mundial se llevarán a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas, el Levi´s Stadium de San Francisco y el AT&T Stadium de Dallas.

El único antecedente entre la Selección argentina y Argelia data de 2007, en un durísimo encuentro donde los por entonces dirigidos por Alfio Basile se impusieron 4-3 en el Camp Nou. Contra Austria, la “Albiceleste” jugó dos veces. La primera de ellas fue una goleada 5-1 en Viena y la segunda un empate 1-1 en 1990, antes del inolvidable Mundial de Italia. Por último el de la Copa del Mundo del año que viene será el primer cruce con Jordania.

De esta manera, los dirigidos por Lionel Scaloni podrían tener un complicado cruce en los 16avos de final, ya que en caso de que se cumpla la lógica y avancen como primeros, se enfrentarán con el segundo del Grupo H, que cuenta con la presencia de España y Uruguay.

Además, si la “Scaloneta” se mete entre los ocho mejores se podría dar uno de los cruces más esperados por los fanáticos del fútbol ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, que es una de las grandes candidatas a pelear por el título.

