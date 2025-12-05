Muere Frank Gehry, arquitecto del Guggenheim, a los 96 años

Frank O. Gehry, el arquitecto encargado de crear el Museo Guggenheim de Bilbao y uno de los más reconocidos, murió este viernes a los 96 años de edad en su casa de Santa Mónica, en California, debido a una enfermedad respiratoria.

El arquitecto ganó en 1989 además uno de los premios más prestigiosos de la profesión, el premio Pritzker, considerad como el 'Nobel' de la disciplina arquitectónica.

Su obra es extensa y en ella destacan otros edificios como el Walt Disney Concert Hall de Los Ángeles, que terminó en 2003, el New World Center de Miami, en 2011, o la Fundación Louis Vuitton, que acabó en 2014. También la Casa Danzante, en Praga, inspirado en Fred Astaire y Ginger Rogers. También la bodega de Marqués de Riscal en Elciego, en la Rioja Alavesa.

Aunque sin duda su obra más famosa, especialmente en España, es la del museo vasco, que completó en 1997 con un diseño de titanio que provocó un fuerte impacto fuera de las fronteras no solo de la ciudad, también del país.

Gehry fue Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 2014, y desde la Fundación que otorga este galardón han destacado este vienres que fue “un maestro indiscutible de la arquitectura y un innovador e investigador infatigable en el uso de nuevos materiales. Su original forma de entender su trabajo se escenifica en edificios de gran originalidad, que conversan con el entorno en el que se asientan. En España tenemos la inmensa fortuna de contar con obras suyas, que hoy merecen aún más una nueva mirada y reflexión en homenaje a su trabajo”.