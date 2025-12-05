Milei llama a extraordinarias para cerrar el año con el Presupuesto y la reforma laboral aprobados

El Presidente Javier Milei firmará este viernes el decreto para convocar al Congreso a Sesiones Extraordinarias entre el 10 y el 30 de diciembre, con una agenda cargada de proyectos sensibles para el oficialismo y decisivos para el rumbo político y económico del país.

Según confirmó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el temario incluye iniciativas estructurales que el Gobierno busca aprobar antes de fin de año para avanzar en su programa de reformas. En primer lugar, se debatirá el Presupuesto 2026, la hoja de ruta fiscal que marcará las prioridades económicas de la administración nacional para el próximo ejercicio.

Otro de los puntos centrales será el proyecto de Inocencia Fiscal, una propuesta que apunta a redefinir responsabilidades y procedimientos en materia tributaria, y que el Poder Ejecutivo considera clave para mejorar la relación entre contribuyentes y Estado.

La convocatoria también incluye el tratamiento del Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, un paquete orientado a ordenar las cuentas públicas, brindar previsibilidad y consolidar el esquema macroeconómico que impulsa el Gobierno.

En paralelo, el Ejecutivo buscará avanzar con la modernización laboral, un capítulo central de su agenda que promete tensiones con sectores sindicales y parte de la oposición. El proyecto apunta a redefinir normas laborales, actualizar regulaciones y promover nuevas modalidades de contratación.

Además, los legisladores deberán discutir la reforma del Código Penal, una iniciativa que moderniza criterios punitivos y actualiza figuras delictivas para alinearlas con estándares internacionales.

Finalmente, el temario incluye la adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar, un punto que podría generar debate entre especialistas en ambiente, gobernadores y sectores productivos vinculados a la minería.

Con este paquete de proyectos, el Gobierno apuesta a cerrar diciembre con una batería de leyes clave para su programa y a instalar desde el inicio del próximo año legislativo un escenario político marcado por discusiones de alto voltaje.

