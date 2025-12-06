A Spotify no se le pasa una: así calcula la plataforma tu Wrapped 2025 con edad musical y artistas favoritos

A pocos días de terminar 2025, toca hacer balance del año. Y Spotify se encarga de pasar revista en el ámbito musical con su ya tradicional Wrapped, un resumen anual de los hábitos de escucha del usuario, una especie de informe en el que recopila los minutos totales escuchados, las mejores canciones, los artistas preferidos, los pódcast favoritos y los géneros que no podemos dejar de escuchar día tras día, en el gimnasio o de camino al trabajo.

Esos fueron los datos clásicos hasta la fecha. Sin embargo, el Wrapped 2025 viene cargado de novedades y quizás la más llamativa sea que Spotify calcula ahora la edad de escucha del usuario. Hay de todo: personas de 32 años que, según la plataforma, tienen gustos musicales de gente de 64 y viceversa; y usuarios que respiran aliviados porque la edad que les aparece coincide con la que realmente tienen.

Pero, ¿cómo recopila y calcula Spotify todos estos gustos musicales? ¿De qué forma determina la edad de escucha? La plataforma detalló en un comunicado las pautas que sigue para recopilar todos estos datos, los filtros que utiliza y cómo da su valoración final en el caso de establecer una edad, quizás el dato más controvertido de todos y que generó todo tipo de comentarios en redes sociales.

Así calcula Spotify tu Wrapped 2025

Wrapped captura tu experiencia auditiva de 2025 tomando de referencia el periodo que va desde enero hasta mediados de noviembre. La información está disponible desde el pasado 3 de diciembre.

Para obtener el Wrapped 2025 deben cumplirse una serie de requisitos, como haber reproducido al menos treinta canciones durante más de treinta segundos cada una y haber escuchado al menos a cinco artistas diferentes durante el año. La plataforma ofrece este resumen a todos los usuarios, tanto si tienen la versión gratuita como si disfrutan de la premium.

En el caso del total de minutos escuchados, se incluye todo, tanto las sesiones en modo privado, como el contenido marcado como Excluir del Perfil de gusto e incluso pistas filtradas de las historias basadas en gustos de Wrapped como ruido blanco. Al final, la plataforma muestra el tiempo real de escucha, no la duración del contenido. Por ejemplo, si se escucha un pódcast al doble de velocidad, solo contabiliza los minutos reales que se emplean.

La edad de escucha de Spotify

Algo más subjetivo es la edad de escucha, que no tiene que coincidir con la que realmente tiene el usuario, que puede tener 30 años pero tener gustos musicales de una persona mucho mayor. Spotify se basa en la idea del “golpe de reminiscencia”, la tendencia a sentirte más conectado con la música de los años más jóvenes.

Pero, ¿cómo se obtiene esta cifra? Primero, se fijan en las fechas de lanzamiento de las canciones escuchadas. Después, se identifica el período de cinco años de música con el que el usuario interactuó más que otros oyentes de la misma edad. “Nuestra hipótesis es que este lapso de cinco años coincide con tu ‘incremento de la reminiscencia’, asumiendo que tenías entre 16 y 21 años cuando se lanzaron esas pistas”, señala la plataforma.

Eso explica por qué las personas jóvenes obtienen edades de escucha elevadas. Por ejemplo, si se escucha mucha música de los 70, seguramente tenga 63 años, en cuanto a gustos musicales. Spotify lo define como un ejercicio “lúdico” y así se lo tomaron algunos usuarios.

En cuanto a las canciones favoritas, no hay misterio: las clasifica según la frecuencia. Respecto a los géneros musicales, toma de referencia los que aparecen en las canciones y muestra, al menos, tres tipos. En el caso de los artistas, hay varias opciones y una de ellas es la carrera a lo largo del año, en el que muestra la progresión de los más escuchados según los meses y el podio final.

Al final, con estos y otros muchos datos, el usuario obtiene su particular resumen musical, que no calificación. Un balance de canciones, artistas, géneros y pódcast que marcado su 2025.