Día del Productor de Radio y TV: ¿por qué se celebra el 6 de diciembre?

Cada 6 de diciembre se celebra, en Argentina, el Día del Productor de Radio y Televisión para conmemorar el nacimiento de Paloma Efrón, periodista y conductora pionera en estos medios. En 2022, se cumplieron 110 años de su natalicio.

Más conocida como “Blackie”, dirigió Canal 7 junto a Cecilio Madanes. Produjo múltiples programas entre los que destacan Odol Pregunta y Titanes en el Ring e integró los equipo de Tato Bores, Diálogos con Blackie, La mujer en la tarde, Derecho a réplica, Volver a vivir y La historia del jazz.

Este último programa no fue el único que la vincula al mundo musical. Efrón es considerada la primera cantante profesional de jazz a nivel nacional. Nacida en la colonia de inmigrantes judíos de Basavilbaso, Entre Ríos, a los 21 años participó de un concurso de cantantes de Radio Stentor y ganó el primer premio por la manera en que interpretó “Stormy Weather” de Arlen y Koehler.

Gracias a este concurso, también logró que el empresario Jaime Yenkelevich le ofreciera un contrato para que inclinase por cantar tangos. La conductora, sin embargo, prefirió continuar por el sendero del góspel y el jazz.

Más tarde, integró el elenco de “El otro yo de Marcela” a cargo de la Compañía de Comedias Musicales encabezada por Juan Carlos Thorry-Delia Garcés-Mariano Mores. La obra se presentó en el Teatro Presidente Alvear en 1948.

Además de ganar el concurso musical, a los 21 años, su padre la envió en un viaje a Estados Unidos para que perfeccionara su inglés y conociera en mayor profundidad la cultura afroamericana por la cual mostraba gran interés. A su retorno, en 1952, comenzó a presentarse públicamente con el apodo “Blackie” con el que se la recuerda hoy en día.