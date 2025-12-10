Los republicanos pierden Miami después de 30 años y la ciudad tendrá una mujer al frente por primera vez

Nueva derrota electoral para Donald Trump. La demócrata Eileen Higgins ganó este martes las elecciones a la alcaldía de Miami tras derrotar al candidato republicano apoyado públicamente por Trump. Con esta victoria, Higgins termina con una racha de casi tres décadas de derrotas de su partido, y mantiene el buen momento electoral de los demócratas, tras las victorias en la ciudad de Nueva York y los estados de Nueva Jersey y Virginia del pasado noviembre como aperitivo de las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre de 2026.

Higgins, de 61 años, hizo campaña en una ciudad de mayoría hispana en torno a la represión migratoria de Trump, y derrotó al candidato de Trump, Emilio González, un ex funcionario municipal.

“Nunca estuve tan orgullosa de ser demócrata”, declaró Higgins a The Associated Press: “Vivimos en el estado de Florida, donde hay gente que construye celdas para nuestros vecinos en lugar de viviendas asequibles para ellos”.

La victoria da a los demócratas un cierto impulso de cara a las elecciones de mitad de mandato, en las que el Partido Republicano busca mantener su control en Florida, incluido el distrito de mayoría hispana en el condado de Miami-Dade. La zona se fue desplazando cada vez más hacia la derecha en los últimos años, hasta el punto de poder convertirse en la sede de la biblioteca presidencial de Trump.

Algunos demócratas reconocidos a nivel nacional apoyaron a Higgins, entre ellos el ex secretario de Transporte Pete Buttigieg. Y el senador Rubén Gallego y el exalcalde de Chicago Rahm Emanuel viajaron a Miami para apoyar a la demócrata, que fue comisionada del condado de Miami-Dade durante siete años.

Higgins, que habla español, representaba a un distrito de tendencia conservadora que incluye el barrio cubano de Little Havana. Cuando entró en la política en 2018, decidió presentarse ante los votantes como La Gringa, un término que los hispanohablantes utilizan para referirse a los estadounidenses blancos, porque mucha gente no sabía cómo pronunciar su nombre.

“Simplemente, ayuda a la gente a entender quién soy, y ¿sabés qué? Soy una gringa, así que, ¿qué voy a hacer, negarlo?”, declaró a AP.

Preocupación republicana

Los últimos resultados electorales se están leyendo como un reflejo de la preocupación ciudadana por el aumento de los precios y las agresivas políticas contra la migración de la Administración Trump.

La representante María Elvira Salazar, republicana cuyo distrito es objetivo de los demócratas para 2026 e incluye la ciudad de Miami, calificó las elecciones como una “llamada de atención”. Afirmó que los hispanos también quieren una frontera segura y una economía saludable, pero también cierto alivio para “aquellos que llevan aquí años y no tienen antecedentes penales”.

“El voto hispano no está garantizado”, afirmó Salazar en un video publicado en X.

Higgins también será la primera mujer al frente de la ciudad de Miami. Su programa incluía usar terrenos de propiedad municipal que pudieran convertirse en viviendas asequibles y recortar gastos innecesarios.