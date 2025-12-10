El Gobierno quiere liberar la compra de tierra a los extranjeros y eliminar restricciones tras incendios

El Gobierno anunció que entre las reformas para el tratamiento legislativo a partir del documento final del Consejo de Mayo se incluye la reforma de la Ley de Tierras.

El Poder Ejecutivo envió al Congreso un paquete de modificaciones legislativas para liberar la compra de tierras a los extranjeros, pero recién se trataría en el período legislativo 2026.

En el caso de la Ley de Tierras, el objetivo central es eliminar restricciones a la compra de tierras por privados extranjeros y destrabar los cambios de actividad en casos de incendios, entre otras cuestiones normativas.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, adelantó que en el proyecto “se libera la compra por parte de privados extranjeros” de tierras rurales. Sobre la Ley de Tierras, el consejo de mayo describió: “Desde el año 2011, la inversión internacional en este sector ha sido obstaculizada a través de la Ley N° 26.737. Esta ley prohíbe que los extranjeros posean más de mil hectáreas productivas en el país, lo que desalienta la inversión en el sector”.

También se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 a 60 años tras un incendio. Esto es “una ley del diputado Máximo Kirchner que atenta contra la producción”, aseguró el funcionario al presentar el documento.

La iniciativa avanza puntualmente sobre la Ley 26.815, de manejo del fuego. Plantea derogar las modificaciones introducidas en 2020, que impedían cambiar el destino productivo de un campo durante 30 a 60 años después de un incendio, incluso en casos accidentales.

MC