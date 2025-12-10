La Administración Trump plantea pedir las cuentas de redes sociales de los últimos cinco años a los turistas que quieran viajar a EE.UU.

Más control para los turistas. La Administración Trump está trabajando en una reforma del Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA) por la cual aquellos que quieran visitar a Estados Unidos tendrían que proporcionar sus cuentas de redes sociales de los últimos cinco años para entrar en el país.

“Con el fin de cumplir con la Orden Ejecutiva 14161 de enero de 2025 (Protección de los Estados Unidos contra terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública), la CBP [Customs and Border Protection] añade las redes sociales como datos obligatorios para las solicitudes ESTA. Se exigirá a los solicitantes ESTA que proporcionen sus redes sociales de los últimos 5 años”, afirma la propuesta publicada en el Registro Federal por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

La propuesta se encuentra en la fase abierta a comentarios, que pueden presentarse hasta el 9 de febrero de 2026 para su toma en consideración.

El requisito se aplicaría a los viajeros que utilicen el ESTA, es decir, afectaría a ciudadanos de 42 países, entre los que no está Argentina, pero sí España, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Israel y Qatar, por ejemplo.

El ESTA es una solicitud online con dos años de validez que utilizan los turistas de estos países para viajar a Estados Unidos durante menos de 90 días sin necesidad de visado.

Actualmente, a los visitantes que utilizan el sistema online se les solicita información como su pasaporte y fecha de nacimiento, así como cualquier antecedente penal.

El plan puede suponer un obstáculo con vistas al Mundial de Fútbol que Estados Unidos coorganizará con Canadá y México en 2026 y que suele congregar un gran número de aficionados al fútbol.

El turismo hacia Estados Unidos ya disminuyó drásticamente en el segundo mandato de Trump por las restricciones de la Casa Blanca, informa The Guardian. Las autoridades turísticas de California prevén una disminución del 9% en las visitas extranjeras al estado este año, mientras que Hollywood Boulevard, en Los Ángeles, registró una caída del 50% en el tráfico peatonal durante el verano. Las Vegas también se vio muy afectada por la disminución de las visitas, agravada por el auge de las aplicaciones de juego para celulares.

Según las estadísticas de Canadá publicadas por TG, los residentes canadienses que realizaron un viaje de ida y vuelta a Estados Unidos en coche disminuyeron un 36,9% en julio de 2025 en comparación con el mismo mes de 2024, mientras que los viajes en aerolíneas comerciales desde Canadá disminuyeron un 25,8% en julio en comparación con el año anterior.

Estados Unidos, además, está imponiendo una tasa extra de 100 dólares por persona y día para visitar parques nacionales, como el Gran Cañón y Yosemite, además de la entrada habitual.