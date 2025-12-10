Marco Rubio declara la guerra cultural a las tipografías y la Times New Roman desplaza a la Calibri por considerarla “woke”

Guerra cultural a las tipografías. El Departamento de Estado difundió este martes una circular que ordena el regreso a la Times New Roman al considerar un “derroche woke” la implantación de la fuente Calibri en tiempos del anterior responsable en la gestión de Joe Biden, Antony Blinken.

En la circular adelantada por The New York Times, Rubio afirma que retomar la Times New Roman “restablece el decoro y la profesionalidad en los documentos escritos del departamento”. Según la orden, la Calibri es “informal” en comparación con los tipos de letra serif como Times New Roman y “desentona” con el membrete oficial del departamento.

A principios de enero de 2023, el departamento de Blinken cambió a Calibri, una fuente sans-serif moderna, alegando que era una fuente más accesible para las personas con discapacidad, ya que no tenía los caracteres angulares decorativos y era el tipo de letra predeterminado en los productos de Microsoft.

El cable, con fecha del 9 de diciembre, fue enviado a todas las representaciones diplomáticas estadounidenses y tacha a la tipografía de informal en comparación con los tipos de letra con serif.

Las fuentes serif tienen pequeñas líneas decorativas (serifs o serifas) en los extremos de los trazos de las letras, lo que les da un aspecto clásico y tradicional (como Times New Roman), mientras que las fuentes sans-serif no lo tienen, por lo que tienen un aspecto más limpio, moderno y sencillo (como Calibri, Arial o Helvetica).

Las serif suelen facilitar la lectura en formato impreso porque se supone que guían la vista, mientras que las sans-serif son las preferidas para pantallas digitales, aplicaciones y señalización debido a su mejor legibilidad en tamaños pequeños y resultan más fáciles de leer para las personas con ciertas discapacidades visuales.

“Para restaurar el decoro y la profesionalidad de los escritos del Departamento y abolir otro programa DEIA [diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad.] innecesario, el Departamento vuelve a utilizar Times New Roman como tipo de letra oficial”, decía el cable.

“Esta norma de formato se ajusta a la directiva del presidente One Voice for America’s Foreign Relations [una sola voz para las relaciones exteriores de EEUU], que subraya la responsabilidad del Departamento de presentar una voz unificada y profesional en todas las comunicaciones”, añade.

La lucha contra lo considerado woke, entre ello las políticas de diversidad, fueron objeto de ataque por parte de la Administración Trump desde el primer día, hasta el punto de eliminar los programas federales y presionar para que desaparezcan en el sector privado: afirman que son discriminatorias contra los blancos y los hombres y que van contra la meritocracia.