Fernando Martín Peña, la novia que hablaba dormida y los sueños imposibles

En este nuevo episodio de La Ventana Indiscreta, Fernando Martín Peña habla sobre su último libro, “Sueños” (Híbrida Editora), una cruza deleitante entre humor, memoria y cinefilia desde un territorio inesperado: la imaginación nocturna. Autor de varios libros sobre cine como “Diario de la Filmoteca” (2023), “Cine maldito” (2021), “Cien años de cine argentino” (2012) y “Metrópolis” (2011), en este capítulo de La Ventana Indiscrerta Peña cuenta cómo los sueños pueden ser otra forma de narrar y de qué manera se cruzan con la historia del cine. También habla sobre cine argentino, la preservación de su archivo y hasta del fenómeno Mirtha Legrand.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins