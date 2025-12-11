Rosalía te manda un audio de WhatsApp: la última iniciativa de la cantante para promocionar sus canciones

Rosalía sigue inmersa en la promoción de Lux, un álbum celestial donde explora temas de la mística femenina y la espiritualidad y en el que colaboran artistas como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, la Orquesta Sinfónica de Londres y Yves Tumor, entre otros. Y nada está fallando en el plan de la artista catalana, alabada por la crítica y venerada por sus seguidores, que habían tenido que esperar más de tres años tras Motomami.

A ellos se ha dirigido en las últimas fechas de muchas maneras: en redes sociales, con directos, tintándose una aureola en el pelo, irrumpiendo en medio de Callao en Madrid o apareciendo en lonas de todo el mundo con la imagen con la que ilustra la portada de Lux, en la que se muestra de blanco como una especie de divinidad.

Ahora, el último paso que ha dado Rosalía ha sido el anuncio de una gira mundial en la que se reencontrará con sus seguidores. La artista catalana ya lo anticipó en su visita a La Revuelta: “A veces estás un año entero sin pisar tu casa y eso es heavy, pero yo hago música para compartirla con la gente. Mientras pueda, iré de gira”.

Rosalía te manda un audio de WhatsApp

Pero Rosalía ha encontrado muchas formas de interactuar con sus seguidores. La última, cantar parte de la canción La Perla en diferentes tonos para mandarlos por audio de WhatsApp. Hasta cuatro versiones colgó hace unos días la artista catalana en su canal de difusión, que suma más de un millón de usuarios. Las frases escogidas: “hola, ladrón de paz” y “tienes el podio de la gran desilusión”.

No hay nada improvisado, aunque la artista quiso venderlo así: “Viendo las tomas que os he mandado, veo que pueden tener un uso real y es que se las podéis mandar a los perlas de vuestra vida”. Y recomendaba mandar la nota más baja a aquellos con un mejor comportamiento. La más alta, para aquellos que han hecho méritos.

“Ojalá no tengáis ninguna perla en vuestra vida y que no tengáis que usarlas. Que Dios os bendiga mucho”, remachaba Rosalía en una iniciativa poco común para publicitar La Perla, una de las canciones más escuchadas de Lux, una de las pocas que ha cantado en directo además de Reliquia.

Lux suma reconocimientos

En medio de la promoción del disco y de su gira, Lux sigue sumando reconocimientos de la crítica. El álbum de la artista española figura en la lista de los 25 mejores álbumes del 2025 de los críticos del diario The New York Times. El prestigioso periódico británico The Guardian ha elegido Berghain como canción más destacada del año y la revista Rolling Stone coloca Lux como tercer mejor disco de 2025, solo por detrás de Mayhem de Lady Gaga y Debí tirar más fotos de Bad Bunny.