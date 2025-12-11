Disney propone una alternativa para reducir el uso del celular en los parques “para no perder la magia”

Si algo cambió la era digital es cómo usamos los dispositivos celulares. El teléfono está presente cuando vamos en transporte público, cuando esperamos en la cola del supermercado y también cuando disfrutamos de un concierto en directo. El celular está ahí incluso cuando vivimos experiencias más únicas, como puede ser visitar un parque temático. Y esto no le está haciendo demasiada gracia a los directivos de Disney, una de las compañías con más parques de este tipo alrededor del mundo.

Durante la serie de YouTube We Call It Imagineering, Bruce Vaughn, presidente de Walt Disney Imagineering, señaló que los dispositivos celulares están destrozando lo que ha definido los parques Disney durante generaciones: la magia. “Estás allí con tus amigos, tu familia y la gente que te importa, y cada vez que tienes que mirar el teléfono, se rompe ese hechizo”, compartió.

El celular puede llegar a ser una herramienta imprescindible cuando se está en estos parques ya que, a través de la aplicación de la compañía, los visitantes pueden consultar el horario de los espectáculos, la espera que hay en las atracciones o los restaurantes cercanos. Pero Vaughn cree que tiene la solución para evitar que la gente pierda tanto tiempo mirando hacia abajo: unas gafas inteligentes desarrolladas con Meta.

Estas gafas con inteligencia artificial, cuyo precio varía entre los 380 y 800 dólares, permitirían a los visitantes mantener sus teléfonos en sus bolsillos sin dejar de poder consultar información importante en tiempo real. “Lo mejor de ellas es que tienen cámara, micrófono y altavoces para nuestros visitantes. Nos permite poner a los visitantes una guía virtual del parque temático en la oreja”, señaló el directivo.

¿Una solución efectiva?

Para Vaughn, estas gafas se podrían utilizar no solo para orientarse por el parque, sino también para tomar decisiones dentro de él, por ejemplo referidas a las compras. “Quizás quiero saber un poco más sobre algún producto para mi hijo. Solo tengo que mirarlo y preguntar, que me den más información. Y entonces, directamente en mi oído, recibo toda la información del producto”, compartió.

De momento, no hay una fecha prevista para la incorporación de estas gafas en los parques Disney alrededor del mundo. Sin embargo, los comentarios de la compañía han bastado para encender la conversación en redes sociales, donde varios usuarios han criticado la decisión. “¿Acaso no podemos simplemente disfrutar de los sonidos y las vistas del parque sin la hoja de cálculo de Excel de Disney diciéndonos qué hacer y adónde ir?”, compartió uno en su perfil de X.

La mayoría de críticas han ido dirigidas al precio. Se prevé que, en caso de querer usar las gafas, el visitante tendrá que pagar un dinero extra a la entrada normal. “Debido al coste, no será económicamente viable pensar en que un gran porcentaje de los visitantes las adopte. No me imagino a una familia de cuatro con cuatro pares de gafas, porque son accesorios caros. Así que, hasta que estas gafas sean más accesibles o estén más extendidas en el mercado general, es una idea muy de nicho”, señaló otro usuario en un foro para fans de la compañía.