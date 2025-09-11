La película que Walt Disney tardó 20 años en poder llevar al cine

Cuando las hijas de Walt Disney eran solo unas niñas, le hicieron prometer a su padre que este les concedería uno de sus mayores deseos: que su libro favorito se convirtiera en una película animada. El libro no era otro que Mary Poppins. Las niñas, sin embargo, tuvieron que esperar cerca de 20 años para ver su sueño hecho realidad.

La serie de libros de Mary Poppins fue escrita por la autora británica Pamela Lyndon Travers. El primero de los libros se publicó en 1934 y contaba la historia de una enigmática e inusual niñera con poderes mágicos que llega a Londres para cuidar a los hijos de la familia Banks.

Las niñas de Walt Disney, como muchos otros niños de la época, quedaron completamente asombradas con el mundo mágico y de fantasía que P .L. Travers había creado en sus novelas. De hecho, los libros tuvieron un enorme éxito internacional, y la autora publicó un total de ocho volúmenes siguiendo las aventuras de estos personajes.

Así, la obra llegó hasta el cineasta estadounidense, que pronto entendió que la historia de Mary Poppins podía funcionar como película Disney. Sin embargo, el creador de Mickey Mouse no lo tuvo nada fácil. ¿El principal obstáculo? Conseguir que Travers le cediera los derechos cinematográficos para poder adaptar la obra a la gran pantalla.

Diferencias de opiniones

En un primer momento, la autora lo tenía claro: la historia le pertenecía y no quería que esta se convirtiera en una película, y menos a manos de la factoría Disney. Travers temía que Walt y su equipo “sentimentalizaran” demasiado su historia y no le convencía que esta fuera a convertirse en un musical animado.

Pero el empresario y animador no se rindió en ningún momento. Estuvo cerca de veinte años luchando por esos derechos y reuniéndose con Travers. Disney llegó a invitarla a Los Ángeles a pasar unas vacaciones con todos los gastos pagados. Finalmente, fue en 1961 cuando la escritora cambió de opinión: permitiría que Mary Poppins se convirtiera en producto Disney.

La película, protagonizada por Julie Andrews y Dick Van Dyke, se estrenó en 1964, convirtiéndose en todo un éxito para la compañía. Pero nada fue suficiente para contentar a la autora original de la historia. “Como la noche y el día, así son la película y el libro. Las lágrimas corrían por mis mejillas porque estaba todo muy distorsionado. Estaba tan conmocionada que sentí que nunca volvería a escribir, y mucho menos a sonreír”, llegó a escribir Travers a su abogado.

La tensa relación entre Walt Disney y P. L. Travers ha dado tanto que hablar a lo largo de los años que tiene hasta su propia película. Al encuentro de Mr. Banks (2018), protagonizada por Tom Hanks y Emma Thompson, llevó a la gran pantalla cómo fue el proceso de disputa entre ambos por los derechos cinematográficos de Mary Poppins.