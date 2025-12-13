El plan de paz de Trump para Gaza se traba y nadie sabe cómo avanzar: “El problema son los detalles técnicos”

Cuando se cumplieron dos meses de la entrada en vigor del alto el fuego en Gaza, en los que murieron más de 380 palestinos por los ataques de Israel, la situación parece estancada, sin un calendario claro de cuándo comenzará la segunda fase del acuerdo entre Israel y Hamás, que se basa en el plan muy vago y sin detalles que elaboró el equipo del presidente Donald Trump.

Ese plan cuenta con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero ningún documento establece cuándo debe empezar la segunda fase –tras la entrada en vigor de la primera, el pasado 10 de octubre– ni por dónde debe dar comienzo esa fase que tendría que conllevar el desarme de Hamás y la retirada casi total de las tropas israelíes, así como el despliegue de una fuerza internacional en la Franja.

Hace dos meses, el Ejército israelí se replegó a la llamada “línea amarilla”, manteniendo el control de más del 50% del territorio palestino. Mientras, Hamás restableció su control sobre el resto, donde se encuentran hacinados los alrededor de dos millones de gazatíes, la mayoría de ellos, en campos de desplazados o refugios precarios.

La “línea amarilla” en la que están desplegadas las tropas israelíes Jerusalén N Área ampliada 2 km NORTE DE GAZA Erez Oeste 3,5 km Erez BEIT LAHIA Ciudad de Gaza BEIT HANUN 3,5 km 2,2 km 1,5 km BUREIJ Wadi Gaza Franja de Gaza DEIR AL BALAH Paso de Kissufim JAN YUNIS ISRAEL 6,5 km 2,5 km EGIPTO RAFAH Paso de Rafah Paso de Kerem Shalom GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ La “línea amarilla” en la que están desplegadas las tropas israelíes Jerusalén N Área ampliada 2 km Erez Oeste Erez 3,5 km BEIT LAHIA BEIT HANUN 3,5 km 2,2 km Ciudad de Gaza BUREIJ 1,5 km Wadi Gaza DEIR AL BALAH Franja de Gaza Paso de Kissufim JAN YUNIS 6,5 km ISRAEL 2,5 km EGIPTO RAFAH Paso de Rafah Paso de Kerem Shalom GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ

La ayuda humanitaria no está entrando en Gaza como estipula el acuerdo, ni se dieron otros pasos que estaban previstos en esta primera fase, como la reapertura del paso fronterizo de Rafah. Israel sigue restringiendo la ayuda y anunció recientemente que podría abrir este cruce situado entre la Franja y Egipto, pero solo para que los palestinos salgan, por lo que aquellos que huyeron no podrán regresar.

El único punto que se cumplió es el intercambio de los secuestrados –vivos y muertos, solo queda en manos de Hamás el cuerpo de un israelí– por cientos de presos palestinos en Israel y detenidos durante la guerra en Gaza. De esta forma, el Gobierno de Benjamín Netanyahu satisfizo la principal demanda de sus ciudadanos y ahora no tiene apuro por pasar a la siguiente fase del acuerdo, sometido a mucha menos presión interna y también internacional.

Estamos trabajando muy de cerca con la Administración Trump para empujar y entrar en la segunda fase Majed Al Ansari — Portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar

Los mediadores intentan presionar

“Estamos intentando empujar con nuestros socios mediadores para alcanzar la segunda fase”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, en un encuentro en Doha con medios internacionales. Qatar fue el principal mediador árabe desde el comienzo del genocidio en octubre de 2023, junto a Egipto, y a ellos se sumó Turquía en las últimas negociaciones.

Estados Unidos impuso su plan y presionó a Israel para que lo aceptara, por voluntad expresa del presidente Trump, de quien parece depender ahora que siga adelante la aplicación de todas las fases, hasta poner fin a la guerra en Gaza –una de sus promesas y un logro del cual se vanagloria, a pesar del incierto resultado–. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó esta semana que está teniendo lugar “mucha planificación discreta entre bastidores para la segunda fase del acuerdo de paz”. “Queremos garantizar una paz duradera”, declaró en Washington.

“Estamos trabajando muy de cerca con la Administración Trump para empujar y entrar en la segunda fase”, recalcó Al Ansari, explicando que Qatar se está centrando ahora mismo en dos aspectos: que las violaciones diarias cometidas por Israel no hagan colapsar el alto el fuego y mantener todas las comunicaciones para empezar la segunda fase en cuanto sea posible. “Las comunicaciones que están teniendo lugar entre todas las partes se basan en ejercer presión para pasar a la segunda fase”, agregó.

Sin embargo, admitió que no se pueden fijar fechas para el comienzo de esa fase: “Con base en nuestra experiencia en la mediación entre Hamás e Israel, no podemos establecer un marco temporal”, lamentó.

El portavoz, quien estuvo muy involucrado en el proceso de mediación en los pasados más de dos años, declaró que su Gobierno está preocupado por las violaciones del acuerdo: “Los palestinos siguen siendo asesinados a diario y la ayuda humanitaria no está entrando en Gaza tal y como fue acordado, en absoluto”. A la Franja están accediendo solo una parte de los 500-600 camiones diarios de suministros que Naciones Unidas calcula que son necesarios.

Los palestinos siguen siendo asesinados a diario y la ayuda humanitaria no está entrando en Gaza tal y como fue acordado Majed Al Ansari — Portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar

Al Ansari explicó a los medios –al margen del Foro de Doha que se celebró los días 6 y 7 de diciembre– que los mediadores se están coordinando a través de dos salas de operaciones: una en El Cairo, donde Qatar está presente, y otra en Israel, en la que EE.UU. funciona de enlace con los mediadores árabes y Turquía (todos ellos aliados de Washington). Desde ambas se supervisa el cumplimiento del alto el fuego.

La de Israel se llama Centro de Coordinación Civil-Militar y fue establecida en octubre, a pocos kilómetros de Gaza, para implementar el plan de Trump. EE.UU. desplegó allí personal militar y civil y debería encargarse de la supervisión de la ayuda humanitaria pero, en la práctica, no es así, tal y como dijo una fuente militar estadounidense al periódico The Guardian.

El Centro de Coordinación Civil-Militar también tendría que convertirse en el cuartel general de la Fuerza de Estabilización Internacional (ISF, por sus siglas en inglés), un cuerpo que está estipulado en el plan de Trump pero cuya formación está resultando muy complicada porque pocos países quieren aportar tropas a una fuerza cuyas funciones no están definidas y que se teme que se vea en el fuego cruzado entre el ejército israelí y los milicianos palestinos. El medio Axios, informó de que Trump planea nombrar a un general estadounidense para liderar la ISF, según dos fuentes de EEUU y dos israelíes.

Hay que ser realistas respecto a la Fuerza de Estabilización Internacional y las expectativas respecto a lo que podrá hacer sobre el terreno Hakan Fidan — Ministro de Exteriores turco

Una fuerza internacional para Gaza

El ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, afirmó durante sus intervenciones en el Foro de Doha que “hay que ser realistas respecto a la Fuerza de Estabilización Internacional y las expectativas respecto a lo que podrá hacer sobre el terreno”. Su país podría ser uno de los que aporte tropas a esa fuerza, pero el Gobierno de Benjamín Netanyahu rechazó tajantemente que haya soldados turcos, algo que Fidan reconoció abiertamente, pero no dijo si Ankara no participará por ese motivo.

“El primer objetivo cuando se despliegue la ISF debe ser separar a los palestinos de los israelíes en la línea fronteriza para que no se ataquen mutuamente”, señaló. “Israel no debe ser una amenaza para Gaza y Gaza no debe amenazar Israel”, agregó. Pero el jefe de la diplomacia turca explicó que la labor de las tropas internacionales dependerá de otras entidades, cuya creación contempla el plan de Trump, como una policía o una administración local palestinas.

A pesar de que Turquía fue un respaldo importante del Gobierno de Hamás en la Franja desde 2007 hasta el conflicto actual, Fidan subrayó la necesidad de que haya unas fuerzas de seguridad palestinas que no dependan del grupo islamista. Pero respecto al desarme de Hamás –uno de los puntos más destacados y polémicos del plan de Trump–, alertó de que la ISF no puede “completar el trabajo que no han podido terminar las fuerzas israelíes” en los pasados más de dos años.

Lo cierto es que la resolución 2803 del Consejo de Seguridad dice que la ISF debe trabajar “para estabilizar el entorno de seguridad en Gaza garantizando el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, incluida (…) la retirada permanente de las armas de los grupos armados no estatales”.

Estamos intentando todos los escenarios en los que el desarme de Hamás sea aceptable para los israelíes y, al mismo tiempo, ofrezca las garantías de seguridad a los palestinos Majed Al Ansari — Portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar

Según Fidan, “hay muchas cuestiones por resolver” respecto al papel de la ISF. “Cuando consigamos asegurar la línea fronteriza, luego se podrán abordar otros asuntos internos”, concluyó ante una audiencia que esperaba respuestas del mediador cuya entrada en escena el pasado octubre fue fundamental. Trump pidió ayuda a su aliado de la OTAN para lograr un mayor consenso de los países musulmanes en torno a su plan para Gaza.

Al Ansari también admitió que “todavía hay mucho que hacer hasta que estemos en un punto en el que la cuestión del desarme pueda ser resuelta”. “Estamos trabajando con todas las partes para ver todos los escenarios posibles. Estamos intentando todos los escenarios en los que el desarme sea aceptable para los israelíes y, al mismo tiempo, ofrezca las garantías de seguridad a los palestinos”, explicó.

La retirada israelí, en entredicho

Sin un calendario claro para la formación y despliegue de la ISF, no se puede divisar la retirada casi total del Ejército israelí, que debería tener lugar cuando “la ISF establezca control y estabilidad” en Gaza, según “estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre el Ejército de Israel, la ISF, los garantes y Estados Unidos”, tal y como se lee en la resolución. Israel mantendría el control sobre una zona de amortiguación en el perímetro de la Franja.

Esta semana, el jefe del Ejército israelí señaló que “la 'línea amarilla' es una nueva línea fronteriza, que sirve como línea defensiva avanzada para nuestras comunidades y línea de actividad operativa”, poniendo en entredicho la futura retirada de las tropas.

La resolución debía ser el primer paso de la segunda fase, pero ofrece una base muy débil y potencialmente peligrosa Emmanuelle Cousin — Experta en mediación de conflictos

El portavoz catarí dijo que “hay un problema con la secuencia” de los próximos pasos, ya que “las dos partes pueden reclamar un orden diferente” del despliegue de la ISF, el desarme de Hamás y el repliegue de las tropas israelíes. Mientras no haya acuerdo sobre la secuencia, existe el riesgo de que la situación se estanque y se deteriore, y que el alto el fuego colapse en algún momento, una posibilidad sobre la que alertaron tanto Fidan como otros participantes en el Foro de Doha, de forma pública o en conversaciones privadas.

El plan de Trump –y la resolución del Consejo de Seguridad– también incluye la creación de una “Junta de Paz”, que estaría dirigida y presidida por el propio presidente de EEUU e integrada por otros mandatarios. En el plan de 20 puntos, se menciona al ex primer ministro británico Tony Blair, pero parece que finalmente este no formará parte del organismo internacional que decidirá el futuro de los palestinos.

La asesora especial del think tank International Peace Institute (IPI), Emmanuelle Cousin, coincidió en que no se sabe cómo implementar y en qué orden lo recogido en la resolución de la ONU, debido a las “muchas lagunas” que contiene el texto. “La resolución debía ser el primer paso de la segunda fase, pero ofrece una base muy débil y potencialmente peligrosa”, explicó a este periódico.

Muchas voces que alertan de que la resolución corre el riesgo de consolidar el status quo: la continuación de la violencia contra los palestinos y la partición de facto de Gaza Emmanuelle Cousin — Experta en mediación de conflictos

En una entrevista en Doha, la experta que lidera el trabajo de mediación que desarrolla IPI en Oriente Medio señaló que han escuchado “muchas voces que alertan de que la resolución corre el riesgo de consolidar el statu quo: la continuación de la violencia contra los palestinos en Gaza y en Cisjordania; la partición de facto de Gaza; la fragmentación entre Gaza y Cisjordania y ningún progreso significativo hacia la autodeterminación de los palestinos”. En la resolución 2803 solo hay una mención muy vaga a “un camino hacia la autodeterminación y el Estado palestino los mismos términos que el plan de Trump.

“Las partes interesadas de la región están trabajando para identificar cómo la resolución puede servir de base para avanzar y dónde puede haber posibles oportunidades y puntos de entrada, porque, en la práctica, es el único marco que tenemos”, agregó Cousin, cuya organización ha reunido a palestinos e israelíes para escuchar sus puntos de vista.

La experta en mediación concluyó afirmando que existe un “consenso generalizado” en torno a la necesidad de pasar a la segunda fase: “Los palestinos siguen sufriendo violencia a diario, en Gaza a manos de las fuerzas israelíes, y en Cisjordania, tanto por parte de estas como de los colonos. Es el momento de avanzar, de lo contrario, todos los esfuerzos colectivos podrían fracasar”.

