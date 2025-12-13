España espera activar un bloqueo de redes sociales para menores de 16 años como el australiano en 2026

Australia vive estos días un debate nacional, a raíz de la entrada en vigor de un límite de edad para el uso de redes sociales por parte de los menores de 16 años. Se trata del primer país que pone en marcha una medida así, destinada a controlar los efectos perniciosos que estas plataformas tienen en los niños, como adicciones o exposición a contenidos para adultos. Una medida que el Gobierno español espera emular tan pronto como en 2026.

Así lo ha anticipado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, este jueves. Actualmente el límite de edad para el uso de estos servicios en España son los 14 años, pero una nueva norma plantea elevarlo hasta los 16. Se trata de la ley orgánica para la protección de los menores en entornos digitales, que arrancó en septiembre su tramitación en el Congreso. Fuentes parlamentarias explican que el texto tiene posibilidades de conseguir apoyos por parte del resto de grupos, incluido el PP.

Si se aprueba, quedaría bloqueado el acceso a las redes sociales para los niños y adolescentes menores de 16 años que no cuenten con aprobación parental.

No obstante, López ha recordado que la discusión sobre la edad mínima “no es oportuna si no hay un verdadero sistema de verificación de edad”. “La herramienta es tan importante como la legislación”, ha recalcado. En este sentido, el ministro ha confirmado que la herramienta de verificación de edad para poner en marcha la medida, Cartera Digital Beta, ya está a lista a nivel técnico, como adelantó elDiario.es.

En este momento está siendo testada en un proyecto europeo junto a las soluciones propuestas por otros países, pero el ministro ha recordado que la española “es la más adelantada y la única que está lista”. Se trata de un proyecto en el que el Ejecutivo quiere ir de la mano con la UE, pero su objetivo es que el proyecto termine de poner todos sus mecanismos en marcha “en 2026”, ha recalcado.

Cartera Digital Beta es una herramienta de verificación de edad que permite demostrar si un usuario tiene más de una determinada edad sin revelar datos personales innecesarios, según ha explicado el Gobierno en su documentación técnica. Funciona como una credencial digital emitida por la Administración: el celular genera una prueba criptográfica que las plataformas pueden comprobar, pero sin acceder al DNI ni almacenar información sensible.

El objetivo es que los menores no puedan abrir cuentas en redes sociales o acceder a páginas pornográficas sin este control y, a la vez, garantizar que el proceso respete la privacidad de los adultos.

Con el visto bueno del Consejo Asesor

López ha hecho este anuncio en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Asesor sobre Inteligencia Artificial del Ministerio, integrado por algunos de los expertos internacionales en este campo más reputados. Este órgano consultivo, cuyos miembros no reciben una compensación económica por asesorar al Gobierno en esta cuestión, se ha reunido este miércoles y jueves en Madrid.

Uno de los temas que han centrado las conversaciones ha sido precisamente lo que está sucediendo en Australia. Una de las personas que integran el consejo es la australiana Kate Crawford, cofundadora del centro de investigación AI Now Institute y autora de El Atlas de la IA, una de las obras de referencia en este campo, que ha documentado el intento del país de apartar a los menores de los algoritmos de las plataformas y sus efectos más perniciosos.

“Es un paso que va claramente en la buena dirección”, ha manifestado en la rueda de prensa Jeroen van den Hoen, filósofo especializado en tecnología e IA, profesor de la Universidad Tecnológica de Delft (Países Bajos) y miembro del Consejo Asesor. “A partir de nuestras conversaciones creemos que lo correcto es proporcionar herramientas de verificación de edad respetuosas con la privacidad y que a la vez garanticen cierto control a los padres sobre lo que ocurre con sus hijos online. Todo el mundo está preocupado por lo que está pasando”, ha revelado.

“Durante mucho tiempo hemos estudiado lo que les ocurre a los jóvenes y a los niños en redes sociales y lo que sabemos es que no es bueno”, ha continuado el profesor en respuesta a la pregunta de elDiario.es. “Las personas que proporcionan estas plataformas, servicios y aplicaciones no están interesadas en la salud mental de los menores. Al contrario, obtienen beneficios de eso, por lo que tienen todos los incentivos para desarrollar todo tipo de productos que no están orientados a su bienestar, sino todo lo contrario. Su interés es que cada vez sean más adictivos”.

Para contextualizar el debate, que en Australia ha movilizado a muy diversos sectores de la sociedad civil, así como el actual en torno a la regulación de la inteligencia artificial, el experto ha querido recuperar una opinión de la ex comisaria de la Comisión Europea Margrethe Vestager. “Si hace 20 años, cuando se introdujeron las redes sociales, hubiéramos sabido cuál sería el impacto completo en la sociedad, no habríamos sido tan ingenuos. Habríamos tomado las medidas que estamos tomando ahora”.