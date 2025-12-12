Los incendios en Lago Puelo ya consumieron cerca de 3.000 hectáreas

Los incendios forestales que se originaron en Lago Puelo, al noroeste de la provincia de Chubut, ya consumieron alrededor de 3.000 hectáreas de bosque nativo, según confirmaron este jueves las autoridades.

Los focos comenzaron a principios de este mes, como consecuencia de una fuerte tormenta eléctrica, en la zona de El Turbio, cerca del límite con Chile, un sector de difícil acceso, que dificulta la tarea de los brigadistas. Además, los medios aéreos tampoco puedieron acercarse por el humo y la escasa visibilidad.

De todas maneras, los informes oficiales del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF) de las últimas horas describieron un panorama más favorable.

De hecho, el parte técnico confirmó que el fuego, detectado el 1° de diciembre, sigue activo pero las tareas realizadas durante esta jornada arrojó resultados positivos en alguna áreas puntuales. Según ese informe, las condiciones del tiempo facilitaron la operación de un helicóptero utilizado para el traslado de brigadistas, equipamiento y lanzamientos de agua, una combinación que reforzó las tareas en los puntos de mayor actividad.

El trabajo planificado de los brigadistas continuará este viernes con nuevas acciones destinadas a sostener lo logrado y avanzar sobre las áreas menos accesibles, aunque un alerta amarillo por fuertes vientos -desde el oeste- puede interferir esas tareas.