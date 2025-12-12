América Latina es el blanco predilecto de los hackers a nivel mundial y Argentina está entre los países más atacados

Argentina registró 2.326 ataques semanales por organización, un incremento del 10% interanual, pero aún así es el cuarto país de Latam con mayor presión de ciberataques, se desprende del reporte de Check Point Researchal.

La región se posiciona como la más golpeada del mundo por los ciberdelincuentes, con un promedio de 3048 ataques semanales por organización (+17% interanual), superando a APAC (2978), África (2696), Europa (1638) y Norteamérica (1449).

Los países de Latinoamérica más agredidos fueron:

Colombia: 3982 ataques semanales (+36%)

3982 ataques semanales (+36%) México : 3394 ataques semanales (+16%)

: 3394 ataques semanales (+16%) Brasil: 3348 ataques semanales (+14%)

3348 ataques semanales (+14%) Argentina: 2326 ataques semanales (+10%)

2326 ataques semanales (+10%) Chile: 1891 ataques semanales (+2%).

El promedio global fue de 2003 ataques semanales por organización, lo que implica un aumento del 3% frente a octubre y del 4% interanual.

Este escenario confirma que América Latina continúa siendo una región de alto riesgo, impulsada por la actividad de ransomware y la creciente exposición a amenazas vinculadas al uso masivo de herramientas de IA Generativa, de acuerdo con el informe global de amenazas correspondiente a noviembre de 2025 que presentó Check Point Research, la división de Inteligencia de Amenazas Check Point® Software Technologies Ltd.

GenAI y fuga de datos

Con la adopción acelerada de herramientas basadas en GenAI, Check Point Research detectó un creciente riesgo de filtración de información sensible.

Durante noviembre, 1 de cada 35 solicitudes de GenAI provenientes de redes empresariales presentó un riesgo alto de fuga de datos, y el 87% de las organizaciones que usan estas herramientas queda expuesto.

Además, un 22% de las consultas incluía información delicada, como datos de clientes, comunicaciones internas, código propietario o información personal.

El dato más crítico

En promedio, las organizaciones utilizan 11 herramientas de GenAI por mes, muchas de ellas sin supervisión ni gobernanza de seguridad.

Este uso descontrolado incrementa el riesgo de brechas accidentales, accesos indebidos y ataques impulsados por IA.

Educación sigue siendo el área más atacada

A nivel global, los sectores más comprometidos fueron:

Educación: 4656 ataques semanales (+7%)

Gobierno: 2716 (+2%)

Asociaciones y ONGs: 2550 (+57%)

En Argentina esta tendencia se replica, con instituciones educativas y organismos públicos entre los principales objetivos, seguido por manufactura, servicios empresariales y consumo masivo.

Ransomware concentrado en América del Norte

El ransomware continúa siendo la amenaza más dañina:

727 incidentes globales en noviembre (+22% YoY)

Norteamérica concentra el 55% de los casos

Le siguen Europa (18%), APAC (12%) y Latinoamérica (8%)

Los países más afectados fueron:

Estados Unidos (52%) de los incidentes globales

Reino Unido (4%)

Canadá (3%)

Por industria, la manufactura industrial (12%), los servicios empresariales (11%) y los bienes y servicios de consumo (10%) fueron los sectores más afectados.

Los principales grupos de ransomware en noviembre fueron Qilin (15%), Clop (15%) y Akira (12%), que en conjunto representaron una parte sustancial de las revelaciones de las víctimas.

Creciente sofisticación

El director de investigación de datos de Check Point Research, Omer Dembinsky, afirmó que “los datos de noviembre muestran que, junto con el continuo aumento del número general de ataques, se ve una preocupación adicional en la creciente sofisticación de estas operaciones”.

Sostuvo que “la combinación del crecimiento del ransomware y la exposición de datos relacionada con GenAI proporcionan a los atacantes más herramientas y oportunidades para ejecutar campañas dañinas”.

Y concluyó que “el único enfoque eficaz es priorizar la prevención, impulsada por IA en tiempo real e inteligencia de amenazas proactiva para bloquear los ataques antes de que causen daños”.

