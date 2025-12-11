Un ataque coordinado online contra Taylor Swift buscaba sugerir que la cantante promovía ideas nazis

El análisis reveló que un ataque coordinado en línea buscaba alinear a Taylor Swift y su último álbum, The Life of a Showgirl, con imágenes y valores nazis y de extrema derecha, a partir de cuentas que fingían ser críticas de izquierda y estaban diseñadas para generar indignación.

La plataforma de inteligencia conductual basada en IA Gudea elaboró un informe en el que se examinaron más de 24.000 publicaciones y 18.000 cuentas en 14 plataformas de redes sociales entre el 4 de octubre, día del lanzamiento del álbum, y el 18 de octubre. Estas publicaciones acusaban a Swift de incluir referencias encubiertas en sus letras y alegaban que un collar con forma de rayo de su línea de merchandising, una referencia a la canción Opalite del álbum, se parecía a la insignia de las SS.

El informe concluyó que el 3,77% de las cuentas generaron el 28% de las discusiones sobre Swift en ese periodo, principalmente teorías conspirativas que también hacían acusaciones sobre sus supuestos vínculos con el movimiento Maga y críticas que calificaban su compromiso con el jugador de fútbol americano Travis Kelce como “tradicional” o conservador. En un pico que se produjo entre el 6 y el 7 de octubre, el 35% de las publicaciones del conjunto de datos procedían de cuentas similares a bots.

Gudea afirmó que, aunque no descubrieron la identidad de los responsables, encontraron “una coincidencia significativa entre las cuentas que promovían la narrativa 'nazi' de Swift y las que participaban en una campaña artificial separada que atacaba a Blake Lively”, la actriz involucrada en una demanda por acoso sexual contra el actor y director Justin Baldoni, y que en su día fue amiga íntima de Swift.

Los datos, según Gudea, “revelan una red de amplificación entre eventos, que influye de manera desproporcionada en múltiples controversias protagonizadas por famosos e inyecta desinformación en conversaciones que, de otro modo, serían orgánicas”.

Las acusaciones sobre Swift se difundieron inicialmente en espacios online más especializados, como 4chan, y luego migraron a las principales aplicaciones de redes sociales, donde fueron difundidas involuntariamente por el público y los algoritmos.

“La falsa narrativa de que Taylor Swift utilizaba simbolismo nazi no se limitó a espacios conspirativos marginales, sino que logró atraer a usuarios típicos a comparaciones entre Swift y Kanye West”, escribieron los investigadores. “Esto demuestra cómo una falsedad sembrada estratégicamente puede convertirse en un discurso auténtico generalizado, remodelando la percepción pública incluso cuando la mayoría de los usuarios no creen en la afirmación original”.

Incluso conseguir que el público discrepara de las acusaciones supuso un éxito para los responsables del ataque, según declaró el fundador y director ejecutivo de Gudea, Keith Presley, a Rolling Stone. “Eso forma parte del objetivo de este tipo de narrativas, para quienquiera que las impulse. Especialmente con las más incendiarias, que serán recompensadas por el algoritmo. Verás cómo los influencers se lanzan primero, porque les va a reportar clics”.

No obstante, algunos críticos cuestionaron algunos de los valores que aparentemente se muestran en The Life of a Showgirl, señalando que la canción Cancelled! —en la que Swift da la bienvenida a los parias sociales a su mundo, tras haber sufrido ella misma una amplia reacción pública en 2015— podría ser cantada alegremente por cualquier mal actor que haya sufrido las consecuencias de un comportamiento dañino.

Este viernes se estrenan los dos primeros episodios de The End of an Era, una serie documental de seis capítulos de Disney+ que muestra el detrás de cámaras de la exitosa gira Eras de Swift, que se extendió desde la primavera de 2023 hasta diciembre de 2024.