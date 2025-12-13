La DGI denunció penalmente a la AFA por una deuda millonaria y vuelve a poner a “Chiqui” Tapia bajo la lupa judicial

El Gobierno redobló la embestida que mantiene contra Claudio “Chiqui” Tapia y este viernes la Dirección General Impositiva presentó una denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por una cifra de más de $7.000 millones.

La denuncia fue presentada ante el fuero penal económico por la jefa de la División Penal del sector de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Vidal, y viene a sumar más presión contra el titular de la AFA quien ya está siendo investigado por la justicia por posible lavado de dineero.

El juez Diego Amarante es quien deberá llevar adelante ahora esta nueva investigación para determinar si los reportes recibidos en ARCA muestran efectivamente “la falta de pago dentro del plazo legal” de aportes y de retenciones desde diciembre de 2024.

Según la denuncia de ARCA, la AFA actuó como agente de retención, es decir descontó dinero a terceros a terceros por impuestos o cargas sociales, sin embargo no se constató que luego hayan realizado los correspondientes depósitos en el fisco. Se trata de delitos previstos en los artículos 4° y 7° segundo párrafo del Régimen Penal Tributario de la ley 27.430.

En el escrito presentado, ARCA destaca que ese dinero que la AFA descontó a terceros “no constituyen fondos propios de los cuales puede disponerse libremente con la finalidad de solventar otras obligaciones de la sociedad”.

Hoy, por orden del juez federal Daniel Rafecas, quien luego fue apartado de la causa, se realizó un allanamiento en una mansión en Villa Rosa, en Pilar, que se atribuye a testaferros de Tapia. Allí, en un galpón propiedad de la firma “Real Central SRL” se secuestraron 45 autos de alta gama. Además, en otra causa que lleva adelante el juez federal Luis Armella, se realizaron allanamientos por supuesto lavado de dinero contra Sur Finanzas, tambián vinculada al titular de la AFA.