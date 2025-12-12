Ola de calor en el AMBA: este sábado se esperan lluvias y descenso de temperatura

La ola de calor seguirá marcando el ritmo del tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano hasta este sábado, jornada en la que se espera un cambio de escenario con la llegada de tormentas que traerían algo de alivio térmico hacia el final del día.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sábado 13 de diciembre se presentará con temperaturas elevadas, con una mínima cercana a los 23 grados y una máxima que rondará los 33°, en continuidad con el intenso calor que se siente desde las primeras horas de la mañana del viernes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El alivio comenzaría a notarse durante el atardecer, cuando se prevé la probabilidad de tormentas aisladas, con chances que oscilan entre el 10 y el 40%, y un descenso de la temperatura hacia los 25 grados.

Las condiciones inestables marcarán el inicio de un período de lluvias que se extendería durante todo el domingo, día en el que el termómetro se moverá entre los 19 y los 24 grados.

Ante este escenario, el SMN recomendó evitar circular por la vía pública durante las tormentas, no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros.

Además, aconsejó desconectar electrodomésticos, cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar puertas y ventanas y asegurar o retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento.