La senadora Anabel Fernández Sagasti juró como nueva integrante del Consejo de la Magistratura

La senadora de Unidad Ciudadana Anabel Fernández Sagasti juró este viernes como nueva integrante del Consejo de la Magistratura en representación del Senado, en un acto que estuvo encabezado por el presidente del cuerpo, Horacio Rosatti, en el Palacio de Tribunales.

El juramento se realizó en el Salón Bermejo y se llevó a cabo conforme a lo dispuesto en la Acordada 37/2025. Fernández Sagasti asumió formalmente su rol como representante del Senado en el órgano encargado de la selección y remoción de jueces.

Del acto participaron los consejeros Sebastián Amerio, Diego Barroetaveña, Agustina Díaz Cordero, Álvaro González, Alberto Marqués, Vanesa Siley y Mariano Recalde, además de autoridades del Poder Judicial.

Entre los presentes estuvieron también el administrador general del Poder Judicial, Alexis Varady; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y el secretario de Desarrollo Institucional de la Corte Suprema, Juan Pablo Lahitou.

La incorporación de Fernández Sagasti se da en el marco de la renovación de representantes legislativos en el Consejo, que contempla la participación de miembros de ambas cámaras del Congreso.

