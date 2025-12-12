La Justicia allana una mansión que vinculan a “Chiqui” Tapia en la causa que investiga presunto lavado de activos: hallan 45 autos de lujo

El juez federal Daniel Rafecas ordenó este viernes el allanamiento de una finca en Villa Rosa, partido bonaerense de Pilar, atribuida a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, en el marco de una investigación patrimonial.

Según fuentes judiciales, al predio registrado a nombre de la sociedad Real Central SA, de Luciano Pantano y su madre, Ana Conte (investigados por sospechas de ser supuestos testaferros del presidente de la AFA y el tesorero Pablo Toviggino), ingresaron también seis peritos designados para realizar la tasación del inmueble: tres enviados por la Corte Suprema y tres del Colegio de Martilleros de San Isidro.

El procedimiento comprende la filmación completa del lugar, además de la toma de fotografías en todas las áreas del inmueble que, de acuerdo a los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires, fue adquirido por Carlos Tevez en julio de 2017, en 2023 se vendió a la firma MALTE SRL y el 30 de mayo de 2024 la compró “Real Central SRL”, de Pantano (monotributista, expresidente de la Asociación Argentina de Futsal) y Conte (su madre, jubilada), los actuales propietarios.

Las medidas incluyen el relevamiento y la tasación de vehículos u objetos suntuarios que pudieran encontrarse en el predio. En un galpón del predio, los peritos encontraron un total de 54 rodados: 45 autos de lujo o colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y dos kartings.

La diligencia forma parte de las medidas de prueba dispuestas por Rafecas para determinar el valor real de la propiedad y establecer si integra un esquema de ocultamiento patrimonial vinculado a los dirigentes de la Asociación del Futbol Argentino.