Desempleo en alza: cerró 2025 en 7,5% y supera los 1,6 millones de personas sin trabajo

La desocupación volvió a subir en la Argentina durante el último tramo de 2025 y alcanzó el 7,5% de la población económicamente activa, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato representa un incremento de 0,9 puntos porcentuales frente al tercer trimestre y de 1,1 puntos en comparación con el mismo período del año anterior, lo que equivale a más de 1,6 millones de personas sin empleo.

Los números surgen de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), relevada en 31 aglomerados urbanos y extrapolada al total del país, y reflejan una dinámica preocupante: crece la cantidad de personas que buscan trabajo, pero cae el nivel de ocupación. En el cuarto trimestre, la población económicamente activa se expandió hasta los 22,72 millones de personas, mientras que el total de ocupados descendió a 21,08 millones. Como resultado, el número de desocupados aumentó en más de 200.000 personas respecto del trimestre previo.

En la comparación interanual, el fenómeno se profundiza: el mercado laboral sumó 138.200 personas a la oferta de trabajo, pero perdió 107.600 puestos, lo que derivó en un incremento de 245.700 desocupados. La tasa de empleo se ubicó en el 45%, con una caída de 0,7 puntos frente al mismo período de 2024, mientras que la tasa de actividad alcanzó el 48,6%.

El deterioro del empleo estuvo explicado principalmente por la contracción del trabajo formal, mientras que el empleo informal mostró un leve incremento. Este comportamiento sugiere un proceso de precarización del mercado laboral en un contexto de menor dinamismo económico.

El impacto fue particularmente fuerte entre los jóvenes. En la franja de 14 a 29 años, la desocupación creció 3 puntos porcentuales en mujeres y 3,7 puntos en varones, consolidándose como el grupo más afectado. De hecho, dentro del total de personas sin trabajo, los varones jóvenes representan el 27,9% y las mujeres el 23,1%. En contraste, los indicadores se mantuvieron relativamente estables entre los adultos de 30 a 64 años.

Otro dato relevante es la persistencia del desempleo de larga duración: casi un tercio de las personas desocupadas (30,9%) lleva más de un año buscando trabajo, mientras que solo el 15,9% inició la búsqueda en el último mes. Esto evidencia dificultades estructurales para reinsertarse en el mercado laboral.

Por sectores, la construcción encabeza la lista de actividades más afectadas, con el 19,3% de los desocupados provenientes de ese rubro. Le siguen el comercio (16%), el servicio doméstico (11,3%) y la industria manufacturera (9,7%), en línea con el freno de la actividad en áreas intensivas en mano de obra.

En el análisis geográfico, los niveles más altos de desempleo se registraron en los partidos del Gran Buenos Aires, Mar del Plata, Gran La Plata y Río Gallegos, todos con tasas cercanas al 9,5%, por encima del promedio nacional. En el otro extremo, Santiago del Estero-La Banda, Viedma-Carmen de Patagones y Gran San Luis exhibieron los menores niveles de desocupación.

A nivel regional, el Gran Buenos Aires lidera con una tasa del 8,6%, seguido por la región pampeana (7,7%). Más atrás se ubican el Noreste (5,6%), Cuyo (4,9%), la Patagonia (4,8%) y el Noroeste (4,2%).

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