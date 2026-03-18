Un diputado compró un rifle por Mercado Libre y se lo enviaron al Congreso

Afuera del Congreso, las fuerzas de seguridad federales se acomodaban a lo largo de la calle Rivadavia para amedrentar, como todos los miércoles, a los jubilados que se manifiestan por la caída de las prestaciones. Adentro, mientras tanto, un paquete de Mercado Libre pasaba por el escáner de seguridad del Anexo de la Cámara de Diputados. Sonó una alarma y los trabajadores de Seguridad miraron sorprendidos: era un rifle de aire comprimido.

El desconcierto no terminó ahí. El destinatario del paquete, cuyo nombre aparecía en el membrete, era el diputado nacional del PRO, Javier Sánchez Wrba. El personal de Seguridad impidió el ingreso y avisó a su oficina, que no tardó en reconocer que no había error, que era para el diputado.

El legislador de la Provincia de Buenos Aires explicó, luego, que había comprado el rifle de aire comprimido para su casa, pero que en Mercado Libre tenía guardada la dirección de la oficina y que, por error, se la mandaron al Congreso. “El diputado trabaja en el campo”, argumentaron en su entorno.

El tema no escaló a mayores. Poco después de recibir el rifle, Sánchez Wrba fue al estacionamiento del Anexo y dejó el rifle en el baúl.

MCM/CRM