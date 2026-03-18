Samantha Schweblin, entre los finalistas de un nuevo premio de narrativa en España, dotado con un millón de euros

Ahora y en la hora, de Héctor Abad Faciolince; Marciano, de Nona Fernández; Los ilusionistas, de Marcos Giralt Torrente; El buen mal, de Samantha Schweblin; y Canon de cámara oscura, de Enrique Vila-Matas, son las cinco obras finalistas del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana. Se trata de un nuevo galardón literario español que está dotado con un millón de euros, una cuantía que iguala la del Premio Planeta, que hasta ahora era el premio de literatura mejor dotado en España.

El resto de finalistas recibirán 30.000 euros. En el anuncio de las obras que optarán al Aena, ocurrido en la Librería La Mistral, se encontraron presentes la escritora Rosa Montero, presidenta del jurado; el periodista Jesús García Calero, secretario del jurado, y los scouts Nuria Azancot y Antonio Martínez Asensio.

La novela ganadora de esta primera edición se dará a conocer en una ceremonia que tendrá lugar en Barcelona el próximo 8 de abril. Así lo hicieron saber hace unas semanas Rosa Montero y el presidente de Aena, Maurici Lucena. Allí también revelaron una de sus mayores particularidades y lo que distingue al premio del Planeta: el galardón se otorgará a obras ya publicadas. Un equipo compuesto por profesionales del periodismo cultural y literario de España e Hispanoamérica buscará reconocer las mejores obras de narrativa escritas en español y lenguas cooficiales y publicadas en 2025.

“Es un premio que no es más que alegría para el sector, para las editoriales, para los escritores y para los lectores. Que se meta dinero y visibilidad en el sector del libro me parece maravilloso”, apuntó Rosa Montero. “El millón coloca este premio desde el principio en un lugar alto, y ahora el premio tiene que estar a la altura de un millón, y eso cuesta. Aunque todos los premios son subjetivos, realmente intentar que el premio tenga un peso en el conocimiento de la literatura mundial en español es una aspiración”, agregó sobre la dotación del galardón.

El jurado, junto a Montero, lo componen los escritores Pilar Adón, Luis Alberto de Cuenca, Jorge Fernández Díaz, José Carlos Llop, Elmer Mendoza y Leila Guerriero. Como entidades colaboradoras participan en el premio la Fundación Gabo y la Cátedra Vargas Llosa. Paralelamente al premio Aena, se van a impulsar acciones de fomento de la lectura y del diálogo literario en España e Hispanoamérica para visibilizar la diversidad literaria, promover la circulación de autores y autoras y fomentar un diálogo enriquecedor entre ambos continentes.

El premio aspira a tener un reconocimiento similar al Goncourt en Francia o el Booker del Reino Unido, según explicó Maurici Lucena en la presentación. “Tenemos la voluntad de abarcar ambos lados del Atlántico. Queremos que el premio no se quede en España y que irradie a las Américas”, subrayó el presidente de Aena, que también insistió en que no se trata de “desmerecer ni criticar” ningún otro premio. Asimismo, recalcó que “no existe ningún interés editorial que pueda interferir en la imparcialidad del premio”.