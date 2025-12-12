Avance petrolero en Malvinas: exigen activar al Congreso ante “un expolio gravísimo de recursos argentinos”

La denuncia llegó desde Tierra del Fuego pero apuntó directo al corazón de la política nacional. A través de un mensaje público, Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de Tierra del Fuego, advirtió que la petrolera Navitas Petroleum avanza hacia la extracción masiva e ilegal de crudo en la Cuenca Malvinas Norte. Ante la inminencia del proyecto “Sea Lion”, reclamó que la Cámara de Diputados convoque de forma urgente al Observatorio Parlamentario Malvinas y que se fiscalice el cumplimiento de la Ley 26.659, que prohíbe actividades hidrocarburíferas sin autorización argentina.

“No estamos ante una exploración más”, escribió. “El proyecto está por iniciar una fase comercial que consolidará el expolio de recursos fueguinos y argentinos. La soberanía se defiende con acciones, no con discursos”.

En paralelo, en una entrevista radial, Dachary profundizó el diagnóstico y calificó el cuadro como “gravísimo”, al confirmar que dos compañías internacionales ya tomaron la “decisión final de inversión” para comenzar la explotación offshore. “Tienen capacidad de empezar a explotar petróleo a partir de 2028. Estamos hablando de un estimativo de 60.000 barriles por día”, detalló.

Una disputa que se profundiza

El funcionario recordó que la presencia petrolera británica no es nueva: “Los primeros estudios empiezan en la década del 80. Es vergonzoso cuando uno cuenta la génesis de esta situación”. Con el paso del tiempo, señaló, las islas fortalecieron un rol geoestratégico por sus recursos ictícolas, su cercanía a la Antártida y, ahora, por el valor de los hidrocarburos.

Aunque la explotación se desarrollará íntegramente en el mar, “a 200 o 220 kilómetros de las islas, y en mar argentino”, la provincia tiene limitada su capacidad de intervención. “Tierra del Fuego tiene jurisdicción hasta las 12 millas marítimas. La capacidad de actuar es privativa de Cancillería”, aclaró.

Reclamo al Gobierno nacional: “Hace falta algo más que un comunicado”

Dachary valoró la reacción inicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, que emitió un comunicado de rechazo, pero la consideró insuficiente frente al avance del proyecto. “El comunicado fue muy bueno, muy contundente. Ahora lo que sigue es que esa promesa se instrumente de manera judicial. Hay que accionar contra las empresas y contra las personas que forman parte de sus directorios”.

También insistió en que la Argentina debe llevar el reclamo a los países involucrados: “Quizás no tengas una chance directa de acción con la empresa, pero sí podés plantear reuniones con los embajadores del Reino Unido, de Israel y de Estados Unidos. Es una cuestión de prioridades”.

Dachary vinculó el negocio petrolero con el entramado económico de las islas: “El corazón económico de Malvinas es la pesca. Cerca del 55% de su producto lo compone el saqueo de nuestras riquezas ictícolas”. La explotación hidrocarburífera, advirtió, “sería un antes y un después. Perpetuaría ese modelo y haría cada vez más compleja la recuperación de nuestras islas”.

A días del aniversario de la Resolución 2065 de la ONU, remarcó que Londres lleva seis décadas desoyendo a la comunidad internacional y violando el compromiso de no innovar en territorios en disputa. “No respetan el estatus quo. Esto es gravísimo”.

Críticas a la política exterior del Gobierno

El secretario fue especialmente crítico con la administración Milei. Cuestionó declaraciones de la excanciller Diana Mondino, el cambio del voto argentino en Naciones Unidas y la orientación general de la política exterior. También rechazó la posibilidad de solicitar al Reino Unido el levantamiento de restricciones para la compra de armamento: “Esto tiene más que ver con un capricho ideológico que con una necesidad real”.

“Argentina prácticamente ha cambiado sus intereses nacionales por los de Estados Unidos e Israel. Y esta es la moneda de cambio”, disparó.

El tuit de Dachary cerró con un llamado a Diputados a reactivar el Observatorio Parlamentario Malvinas, un órgano creado para monitorear políticas, iniciativas y acciones relacionadas con el Atlántico Sur y los derechos soberanos argentinos. “Hace años que no funciona y es triste. Es un espacio clave con alcance federal”, lamentó.

La advertencia del funcionario condensa la preocupación en el sur del país y renueva el debate sobre los mecanismos institucionales para enfrentar el avance británico. “Malvinas es una causa nacional. Necesitamos un abordaje institucional serio”, concluyó.

