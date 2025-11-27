Mariano Schuster y cómo sumergirse en la vida de los historiadores

En este nuevo episodio de La Ventana Indiscreta conversamos con Mariano Schuster, periodista y escritor, sobre El pasado no está muerto (Siglo XXI Editores), un libro construido a partir de diálogos con diez de los historiadores contemporáneos más influyentes, figuras que ayudaron a redefinir cómo pensamos el siglo XX y XXI.

A lo largo de las entrevistas —con investigadores del nivel de Timothy Snyder, Mark Mazower, Enzo Traverso o Sheila Fitzpatrick, Carlo Ginzburg referentes de debates sobre fascismo, comunismo, violencia política, memoria y vida cotidiana— el libro abre una ventana única a la forma en que se investiga, se escribe y se discute la historia en el presente. Un recorrido que muestra cómo el pasado sigue moldeando nuestro ahora, incluso cuando creemos tenerlo resuelto.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins