Florencia Sichel y qué pasa cuando no somos todo lo adulto que deberíamos ser

Florencia Sichel es la invitada del último episodio de La Ventana Indiscreta para hablar sobre su último libro, Todas las exigencias del mundo, un libro que indaga en los ideales de la adultez y en la presión por ser felices en medio de tantas complejidades. Sichel propone pensar la adultez desde sus contradicciones: los mandatos que nos moldean, el desconcierto ante lo que no entendemos y la libertad de aceptar que no todo tiene que ser perfecto.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins