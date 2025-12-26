Leila Sucari, pensar el deseo como una carencia

En este nuevo episodio de La Ventana Indiscreta conversamos con Leila Sucari sobre el otro lado del erotismo y su nuevo libro ¿Se dice así?, una novela que empieza con un encuentro fugaz y que luego se abre a algo mucho más profundo: el deseo como motor, como exceso y como fuerza que desarma la rutina y los moldes propios.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins