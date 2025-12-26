eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
EN VIVO El Senado define la suerte del Presupuesto 2026
LA VENTANA INDISCRETA
Podcast

Leila Sucari, pensar el deseo como una carencia

  • Es escritora y docente. Publicó las novelas “Adentro tampoco hay luz” que recibió el Primer Premio del Fondo Nacional de las Artes de 2016 y “Fugaz”, que fue finalista del Premio Nacional Sara Gallardo. Su último libro es “¿Se dice así?”, publicado por Tusquets Editores.

  • — Episodios anteriores

Leila Sucari en el Episodio 37 de la Temporada 2 de La Ventana Indiscreta.
Leila Sucari en el Episodio 37 de la Temporada 2 de La Ventana Indiscreta.

0

En este nuevo episodio de La Ventana Indiscreta conversamos con Leila Sucari sobre el otro lado del erotismo y su nuevo libro ¿Se dice así?, una novela que empieza con un encuentro fugaz y que luego se abre a algo mucho más profundo: el deseo como motor, como exceso y como fuerza que desarma la rutina y los moldes propios.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales. 

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins

Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats