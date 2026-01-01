Vilma Ibarra, y el proyecto postergado de lanzarse a la literatura

Vilma Ibarra es abogada, fue legisladora porteña, diputada, senadora y secretaria General de la Presidencia. Lideró la sanción de dos leyes históricas, Matrimónio igualitario e Identidad de Género, y tuvo un rol clave en la sanción de la ley del aborto legal. La última Mamushka, de Editorial Planeta, es su primera novela.

La ventana indiscreta es un podcast para mirar qué hay detrás de un libro, una serie, una historia. Cada episodio tiene un tema y un entrevistado. Así nos metemos con las historias que se cuentan en los libros, en las películas, en las canciones y también con temas actuales como la inteligencia artificial, los trolls, las redes sociales.

Por supuesto que es un homenaje a la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchock, que advertía que nos estábamos convirtiendo en una sociedad de mirones pero a la vez es una invitación a quedarse un poco quietos y mirar más allá de lo que vemos al pasar.

La Ventana Indiscreta

Conduce Ana Correa

La producción es de Pablo Waimann

Redes sociales: Miranda Correa Perkins