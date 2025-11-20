Un incendio en Epuyén arrasó más de 200 hectáreas y la Justicia de Chubut investiga las causas

Más de 200 hectáreas ya fueron afectadas por el incendio forestal que se originó en la localidad de Epuyén, ubicada al noroeste de la provincia de Chubut, en medio de un terreno complicado y con vientos cambiantes, lo que dificulta la tarea de los brigadistas. En las últimas horas, la lluvia trajo alivio y aplacó las llamas, por lo que los especialsitas son optimistas con el control del fuego.

El incendio se inició este lunes en El Pedregoso, por la supuesta negligencia de una turista, y se expandió rápidamente por las condiciones climáticas, afectando matorral, pastizal, bosque implantado y bosque nativo.

Por lo tanto, la fiscalía local inició una investigación para determinar la responsabilidad de la mujer, quien habría admitido que arrojó cenizas calientes sobre el césped. Y en caso de probarse su culpabilidad podría recibir una pena que oscila entre los tres y diez años de prisión por delito ambiental.

El subsecretario de Protección Ciudadana de Chubut, Eduardo Pérez, indicó que continúan las tareas desplegadas, que el fuego sigue latente, pero el pronóstico del tiempo, con lluvias mediante, era alentador.

“Con los años que tengo de experiencia, no recuerdo incendios de esta característica en noviembre. Sabíamos que la temporada se iba a adelantar por el invierno seco y estas condiciones que ya veníamos previendo”, destacó Pérez en una entrevista realizada en Radio 3.

En el lugar trabajaban entre 140 y 180 brigadistas, además de apoyo logístico, debido a que la zona donde se desató el incendio es de difícil acceso.

“Es un incendio activo en un lugar muy empinado, con rocas sueltas y riesgos de derrumbe. Es una zona peligrosa para los brigadistas y se trabaja con mucho cuidado”, indicó.

Al ser consultado por la hipótesis principal en torno al origen del siniestro, Pérez subrayó que “Indudablemente tiene que estar la mano del ser humano porque no hubo tormenta eléctrica ni energía en la zona. Esto tiene que ver con una negligencia o con intencionalidad”.