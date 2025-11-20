Médicos y científicos piden a Martín Menem suspender un evento en Diputados que cuestiona la vacunación

Frente a la organización del evento “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19? Perspectivas legales, políticas, económicas, genéticas e infectológicas”, organizado para el 27 de noviembre por la diputada nacional del PRO María Inés Quiroz “que pone en duda la eficacia, la seguridad y la importancia de la obligatoriedad de las vacunas”, un grupo de sociedades científicas envió una carta al Congreso dirigida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, solicitando su suspensión, al considerar que la actividad “atenta contra la salud pública”.

Desde la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología denunciaron que este tipo de eventos, “con mensajes basados en el negacionismo científico, genera un riesgo significativo en un contexto donde las tasas de vacunación son alarmantemente bajas. Enfermedades que habían sido controladas gracias a la inmunización están reemergiendo como problemas sanitarios relevantes, como el sarampión y la coqueluche”.

En este marco, desde la SAVE, junto con las sociedades firmantes, reforzaron “la importancia de sostener el compromiso del país con la salud pública y de reconocer a las vacunas como un bien fundamental para la comunidad, tal como establece la Ley 27.491”.

“Las sociedades científicas firmantes rechazamos la realización de este evento por considerarlo inequitativo y propenso a difundir falsos conceptos que pueden favorecer la vacilación vacunal, poniendo en riesgo la prevención de enfermedades potencialmente mortales, causantes de ciertos tipos de cáncer o de secuelas graves y permanentes”, dice el comunicado que rubrican, además de la SAVE, la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP); la Sociedad Argentina de Infectología (SADI); la Sociedad Argentina de Medicina; la Sociedad Argentina de Virología; la Asociación Argentina de Microbiología y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

Qué dice la diputada Quiroz

La carta de los científicos a Menem

“Atento a la difusión de una agenda sobre la Jornada: ”¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19? Perspectivas legales, políticas, económicas, genéticas e infectológicas“, en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Nación, que está siendo anunciada para el jueves, 27 de noviembre, desde las Sociedades Científicas abajo firmante, nos dirigimos a Ud. a fin de reiterar nuestra preocupación respecto de los siguientes puntos:

● El título del evento “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19?...” es tendencioso y traduce un juicio previo en el que hay un supuesto de contenidos ocultos en la misma. Esta aproximación, puede provocar reticencia a vacunarse en la comunidad, o dudas respecto al valor de las vacunas; lo que resulta de enorme peligro, sobre todo en momentos en los que encontramos tasas de vacunación alarmantemente bajas, tanto para COVID como para otras enfermedades que habiendo estado absolutamente controladas luego de la introducción de las vacunas, están reemergiendo como problemas sanitarios de peso (vg. sarampión, coqueluche, etc.).

● La realización de eventos como el mencionado en ámbitos del Estado, sólo induce al negacionismo científico, lo cual va en desmedro de la confianza en las vacunas y nos preocupa que la actividad pueda generar interpretaciones que no reflejan la evidencia científica disponible.

● Consideramos que resulta imperioso continuar con el compromiso de nuestro país con la Salud Pública, reconociendo a las vacunas como bien fundamental para la comunidad, conforme lo garantiza la Ley de Vacunas (Ley 27.491). Por todo lo anterior, rechazamos la realización de este evento por resultar tendencioso, inequitativo y llevar a generar y reproducir falsos conceptos, con el riesgo de favorecer vacilaciones en la comunidad a la hora de decidir la vacunación personal para prevenir enfermedades que pueden ser mortales, causar algunos tipos de cáncer y/o dejar secuelas orgánicas y funcionales graves y permanentes.

En espera de que nuestras opiniones resulten de vuestro interés, solicitamos la suspensión de dicha actividad y agradecemos desde ya su gentil atención“.